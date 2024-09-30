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İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı

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İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada göğsünden yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken, kaçmasına yardımcı olan iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İzmir'de bıçaklı, keserli kavga kamerada: 1 ağır yaralı

İZMİR - İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir anda tartışmaya başlayan 2 kişi arasında çıkan kavgada göğsünden kesici alet darbesi alan bir kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili yakalanan 3 kişiden olayı gerçekleştiren kişi tutuklanırken, şüphelinin kaçmasına yardımcı olan 2 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 28 Eylül akşamı saat 19.15 sıralarında Gaziemir'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçlık bir yerde bulunan S.İ. ile M.B. arasında bir anda tartışma çıktı. Tartışmanın büyüterek kavgaya dönüşmesi sonucu ikili birbirine girerken, çevredeki diğer vatandaşlar araya girmeye çalıştı. Meydana gelen olayda M.B., göğüs bölgesine aldığı kesici alet darbesi ile yaralanırken S.İ., H.S. ve G.Ç. yardımıyla olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan M.B. ise hastaneye kaldırıldı. Yaralının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken meydana gelen olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Yakalandı ve tutuklandı

Olayın ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayı gerçekleştirdiği belirlenen S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Ağır Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa

Güvenlik Politika Gaziemir 3-sayfa Kavga İzmir Suç

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