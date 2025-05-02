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İzmir'de Akraba İki Aile Arasındaki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 9 Tutuklama

İzmir'de Akraba İki Aile Arasındaki Silahlı Kavga: 1 Ölü, 9 Tutuklama
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İzmir'in Bornova ilçesinde akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi tutuklandı. Olay sonrası ağır yaralanan Halil İbrahim Hamkan hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralıların tedavi süreçleri tamamlandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, akraba iki aile arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi tutuklandı.

Olay, 17 Nisan günü akşam saat 19.15 sıralarında Yeşilova Mahallesi 4056 Sokak'ta meydana gelmişti. İddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki akraba aile arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halil İbrahim Hamkan (35), tabanca ile vurularak ağır yaralanırken, İ.A., R.H. ve K.H. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Bayraklı Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Halil İbrahim Hamkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavilerinin tamamlandığı öğrenildi.

9 tutuklama

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli olarak yapılan çalışmalarda; olayın meydana geldiği kavgaya karışan İ.A. (57), K.A.(26), E.A.(47), F.A.(55), S.A. (24), R.H. (35), S.H. (61), K.H (25) ve H.İ.A. (23) isimli şüpheliler yakalandı. Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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