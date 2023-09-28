İzmir'de aile katliamı davası devam ediyor

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37) sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklu sanıklar Ali İhsan Kılıç (67), ağabeyi Mehmet Kılıç (69) ve müşteki- sanık Filiz Topaloğlu'nun yargılanmasına İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görgü tanıklarından Ç.E., "Şarjörün çoğunu Funda'ya boşalttı. Bırakın hepsini öldüreceğim diyordu. Çok soğukkanlı şekilde hepsini öldürdü" dedi.

Olay, geçen yıl 10 Haziran'da, Bayraklı ilçesi Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana geldi. Ali İhsan Kılıç ile aralarında daha önce sokak köpeği besleme ve arsa nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Yahya Köşek, tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Ali İhsan Kılıç, tabancayla Yahya Köşek ile eşi Meryem Köşek ve 2 çocuk annesi kızı Funda Güçlü'ye ateş etti. Ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi de kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Ali İhsan Kılıç ile ağabeyi Mehmet Kılıç, tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede Ali İhsan Kılıç hakkında 'kasten öldürme', Mehmet Kılıç için 'kasten öldürmeye iştirakten' 3'er kez müebbet hapis ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da sanıklar hakkında 2'şer yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca Köşek çiftinin diğer kızları Filiz Topaloğlu'nu silahla tehdit eden Ali İhsan Kılıç için 2 yıla kadar, darbederek yaralayan ağabeyi Mehmet Kılıç için ise 5 yıla kadar hapis talep edildi. İddianame, İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sürecinde, Filiz Topaloğlu hakkında olay anında sanıklardan Mehmet Kılıç'ı 'kasten yaralama' suçundan İzmir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da mevcut davayla birleştirildi.

'ÇOK SOĞUKKANLI ŞEKİLDE HEPSİNİ ÖLDÜRDÜ'

Sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç'ın yargılanmalarına bugün İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Mehmet Kılıç salonda yer alırken, Ali İhsan Kılıç ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı. Müşteki- sanık Filiz Topaloğlu, olayda eşini kaybeden Rıdvan Güçlü ile taraf avukatları salonda yerini aldı. Duruşmada tanıklara söz verildi. İlk olarak söz verilen tanık Ç.E., "Olay gününde evde tek başımaydım. Gelen sesler üzerine sokağa indim. Yahya amca vurulmuştu ve yerdeydi. Arkasında Mehmet Kılıç ile Filiz kavga ediyordu. Filiz'in saçlarını çekip kafasına vuruyordu. O da karşılık veriyordu. Yahya amca vurulduktan sonra kargaşa oldu. Mehmet Kılıç evine doğru gitti. Bu sefer Ali İhsan geldi. Sürekli ateş ediyordu. Durmasını söyledik ama durmadı. Meryem'i vurdu. Sonrasında Funda abla tek başına kaldı. Sonra Mehmet Kılıç'ın garajına gidip geldi ve ateş etmeye devam etti. Şarjörün çoğunu Funda'ya boşalttı. 'Bırakın hepsini öldüreceğim' diyordu. Çok soğukkanlı şekilde hepsini öldürdü" dedi.

Duruşmada söz verilen sanıklar, beraatlerini talep etti. Aynı şekilde sanık avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi. Savunmaların ardından ara karar açıklandı. Dosyanın esas hakkında mütalaasının hazırlanması için savcıya tevdi edilmesine karar veren heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedip duruşmayı 1 Kasım'a erteledi.