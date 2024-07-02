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İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çarpıcı detay

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İzmir Torbalı'da bir şırdancıda yaşanan patlama sonucu 5 kişiye mezar olan dükkan için 5 Haziran'da devren satılık ilanı verdiği ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sanayi tipi tüpün patlamasıyla facia yaşandı. Şırdancı dükkanında gerçekleşen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti. Olay üstünden günler geçtikçe olayla ilgili ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Sokağı savaş alanına çeviren ve toplamda 63 kişinin yaralandığı patlamada Ruken Çağur (31), Evin Aslan (36), kardeşi Birgül Sarsılmaz (44), Havin Ergin (17) ve Dilek Bağ (24) hayatlarını kaybettiler.

DEVREN SATILIK İLANI VERİLMİŞ

'Şırdan Dünyası' isimli restoran ile ilgili 5 Haziran'da internet üzerinden satılık ilanı verildiği ortaya çıktı. İlanda, 'Ayrancılar Barış Manço Caddesi üzerindedir. Cirosu güzeldir. Bölgede tektir. İsmi duyulmuş, bilinmiş bir yerdedir. Restoran olarak değerlendirebilirsiniz. Çarşı içindedir. Şehir değişikliği yapacağım için devir ediyorum. Gelip görebilir, cirosuna bakabilirsiniz. Ciddi alıcılar iletişime geçsin lütfen. Şimdiden alıcısına hayırlı olsun" yazıldığı görüldü.

İzmir'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili çarpıcı detay

Kaynak: Haberler.com / Fatih Kayalı - 3.Sayfa

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