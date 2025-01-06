İzmir'de 43 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı, 89'u Karada Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında lastik botun motor arızası nedeniyle mahsur kalan 43 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak üzere olan 89 düzensiz göçmen karada yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 04 Ocak 2025 saat 19.35'te, Foça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisindeki 17'si çocuk 42 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karada yakalandılar

Öte yandan yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığında olan, Dikili ilçesindeki 28'i çocuk 49 düzensiz göçmen ve Çeşme ilçesindeki 13'ü çocuk 40 düzensiz göçmen de Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) ekipleri tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR