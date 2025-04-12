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İzmir'de 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

İzmir'de 41 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmak isteyen 12'si çocuk 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmak isteyen 12'si çocuk 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Nisan saat 09.50'de, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisinde bulunan 12'siçocuk 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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