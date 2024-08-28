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İzmir'deki baba katliamı sonrası amca konuştu: Çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu

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İzmir'in Bornova ilçesinde 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, 1'ini yaralayan ve daha sonra intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek'in ağabeyi ve akrabası konuştu. Ağabeyi, kardeşinin çocuklarını ve eşini çok sevdiğini, böyle bir durumun yaşanacağını hiç düşünmediğini belirtti. Uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş ise Vesim Şimşek'e 2 ay önce kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü ifade etti.

İZMİR'in Bornova ilçesinde 4 çocuğundan 3'ünü öldürüp, 1'ini de yaraladıktan sonra intihar girişinde bulunan Vesim Şimşek'in (45) ağabeyi Kasım Şimşek (66), "Vesim'in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık" dedi. Uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş (56) da Vesim Şimşek'e 2 ay önce kanser teşhisi konduğunu ve tedavi gördüğünü belirtti.

Olay, dün sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ın üst kısmındaki dağlık alandaki zeytinlikte meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, çocukları Hiranur (11), Cemre (4), Ceylin (2) ve Nira Şimşek'i (14) evlerine 2 kilometre mesafedeki zeytinliğe getirdi. Ardından yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

CENAZELER MANİSA'YA GÖTÜRÜLDÜ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Vesim Şimşek ve Hiranur Şimşek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Cenazeler, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. İşlemlerinin ardından cenazeler anne tarafında morgdan teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Manisa'nın Salihli ilçesine götürüldü.

BİR SÜRE ÖNCE KAZA GEÇİRMİŞ

Vesim Şimşek'in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu, arayıp tekrar bir araya gelmeyi istediği ancak her defasında olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Ayrıca Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtildi. Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca iş yerince tedavisine destek verildiği ifade edildi. Vesim Şimşek'in asıl işinin inşaat ustalığı olduğu da kaydedildi.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Vesim Şimşek'in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken ki fotoğrafının hikayesi ortaya çıktı. Çocuklarının köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan 2 gün önce babalarının onlara köfte yemek alıp, eve getirdiği, ardından geriye acı hatıra bırakan o fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi.

EŞİYLE BARIŞMAK İÇİN İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAMIŞ

Vesim Şimşek'in ağabeyi evli, 9 çocuk babası inşaat ustası Kasım Şimşek, halen olayın şokunu yaşadıklarını söyledi. Ağabey Şimşek, "Vesim'in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Ancak eşiyle 3 aydır ayrılardı. Eşi, babaevine dönmüştü. Vesim, evine dönmesi için çağırdı ancak eşi dönmeyince herhalde böyle cinnet getirdi. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık" dedi.

'DUYUNCA KANIMIZ DONDU'

Ölenlerin uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş da ağabeyinin Vesim Şimşek ile olay sabahı yolda karşılaştıklarını belirterek, "Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü saat 06.00 sıralarında işe giderken Vesim'i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca 'İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım' delmiş, son kelimeleri bu olmuş. Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. 2 saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu" diye konuştu. Karataş ayrıca Vesim Şimşek'e 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Karataş 3-sayfa Karataş Bornova Çocuk İzmir Baba Hukuk 3.Sayfa Haberler

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