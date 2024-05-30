İzmir'de 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinden 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 12 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs saat 09.05'te, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Aynı gün saat 22.05'te ise, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan 24'ü çocuk 49 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - İZMİR