Üye Girişi
Haberler

İzmir'de 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinden 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarıldı. Dikili ilçesi açıklarında ise yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 12 göçmen yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içerisinden 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen kurtarılırken, Dikili ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 12 göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs saat 09.05'te, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Lastik bot içerisinde bulunan 18'i çocuk 37 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-109) tarafından kurtarıldı.

Aynı gün saat 22.05'te ise, Dikili ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 12 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Karaya çıkartılan 24'ü çocuk 49 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaburun Dikili Göçmen Çocuk İzmir Sahil Güvenlik 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Konferans Ligi Şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Limon FC olayı ne, Limon FC maçında ne oldu? #129300 30 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! İsrail lanetleme kararı nedir? Lanetleme kararı alınınca ne olur? 30 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 30 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında

Sadece Kürtçe hizmet vereceğini açıklayan kafe işletmecisi gözaltında
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title