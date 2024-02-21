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İzmir'de 159 düzensiz göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 57'si çocuk toplam 159 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Karaburun ve Foça ilçesi açıklarında 57'si çocuk 159 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini edindi. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik gemilerindeki ekipler tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bottaki 34'ü çocuk 92 düzensiz göçmeni kurtardı.

Foça ilçesi açıklarında ise iki lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botları, 23'ü çocuk 67 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

57'si çocuk 159 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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