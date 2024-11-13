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İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti

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İzmir'de 13 yaşında bir çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti. Hastalığın çocuğa cinsel istismar yoluyla bulaştığı öğrenildi.

Acı haber İzmir'den geldi. Kemik erimesi şüphesiyle hastaneye yatırılan 13 yaşındaki bir kız çocuğunun HIV pozitif (AIDS) olduğu tespit edildi. Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNSEL İSTİSMAR YOLUYLA BULAŞMIŞ

NTV Muhabiri Melike Şahin'in duyurduğu habere göre virüsün çocuğa, cinsel istismarla bulaştığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE 250'YE YAKIN HIV POZİTİF ÇOCUK VAR

Acı olayla ilgili paylaşım yapan Şahin, çocuklarda HIV pozitif vakalarında dikkat çeken bir artış olduğuna dikkat çekerek "İstanbul Tıp Fakültesi'nde şu anda takip edilen 100 HIV pozitif çocuk var. Bu çocukların 20'sine virüs cinsel yolla bulaşmış. Biri istismar vakası. Türkiye'de şu anda bilinen, teşhisi koyulan 250'ye yakın HIV pozitif çocuk var" bilgisini paylaştı.

İzmir'de 13 yaşındaki çocuk AIDS nedeniyle hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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