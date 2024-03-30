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İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı

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İzmir'de 12 yaşındaki çocuğu taciz eden şüpheli tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde, evine gittiği akrabasının 12 yaşındaki kız çocuğu olan İ.N.'yi taciz ettiği iddiası gözaltına alınan 49 yaşındaki zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabağlar ilçesindeki kuzenine ziyarete giden 49 yaşındaki Tahir A. evde yalnız olan kuzeninin kızı İ.N.'yi iddiaya göre taciz etti. Tahir A. evden ayrıldıktan sonra, İ.N. durumu ailesine bildirdi. Aile, Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Tahir A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Tahir A. için yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla Tahir A., saklandığı Bayraklı ilçesindeki bir adreste yakalanıp, gözaltına alındı.

İ.N.'nin yaşadığı taciz olayını ilk önce bir arkadaşına anlattığı mesajlar ortayı çıktı. İ.N. mesajın devamında arkadaşına şu cümleyi kurmuş, "Ne yapacağımı bilemedim, direkt ağlamaya başladım."

Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tahir A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Burada ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabağlar İzmir Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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