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İzmir Çiğli'de Metal Kaplama Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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İzmir Çiğli'de bulunan metal kaplama fabrikasında çıkan yangın, yakınlardaki plastik fabrikasına da sıçradı. Yangın, 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir Çiğli'de metal kaplama fabrikasında çıkan ve yakınlardaki plastik fabrikasına da sıçrayan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Her iki fabrikada da soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde Çiğli'de bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki metal kaplama fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yakınlardaki plastik kaplama fabrikasına da sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikalardaki yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın söz konusu olmadığı fabrikalarda soğutma çalışmalarına geçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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