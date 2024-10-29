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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde "mobbing" skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki yöneticilerin, çalışanların sık sık görev yerlerini değiştirerek mobbing yaptığı iddia edildi. Mobbingin uzun süredir devam ettiği, buna dayanamayan bir çalışanın intihar girişiminde bulunduğu belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı da şikayet üzerine soruşturma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki bazı yöneticilerin, çalışanlara mobbing yaptığı iddiasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Baskıların uzun süredir devam ettiği, buna dayanamayan bir çalışanın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Daire Başkanlığı'ndaki bazı yöneticilerin, uzun süredir çalışanlara mobbing uyguladığı iddia edildi. Yöneticilerin, çalışanların görev yerlerini sık sık değiştirdiği, her gün artan baskının çalışanların psikolojisini bozduğu belirtildi. Konuyla ilgili yapılan şikayetlerin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

PERSONEL İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Soruşturma kapsamında mobbing iddialarına ilişkin resmi belgeler de savcılığa sunuldu. Savcılık belediye personellerinin ifadelerini alırken, bir çalışanın baskılar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'mobbing' skandalı

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İzmir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Başsavcılığı İş Dünyası 3-sayfa Hukuk Yaşam İzmir

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Yorumlar (8)

Abdullah KARAMAN:

Şu İzmir belediyesinden bir kere olsun iyi bir haber gelmeyecek mi?

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6
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Orhan Özsoy:

Her şey çok güzel olacak mıydııııı??

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9
yanıtYanıtla
Muratklctr:

İzmir'li seçmene akp ye oy verin demiyorum ama chp yide bir kere olsun cezalandırın. Sizin oylarınızı çantada keklik görmelerine izin vermeyin. GAZİNİN PARTİSİNİ ne hale getirdiler artık görün

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2
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Mustafa Sen:

yirmi sene önce gittim yirmi sene sonra tekrar gittim Bir şehirde hiç gelişme olmazmo be kardeşim aynı yine BK kokuyor

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1
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kemal karaarslan:

Çalışmak zor geliyorsa çalışmazsın, insanlar neden kendini kamuya muhtaç olarak görüyor bu ulkenin bir coğu asgari ücretle yaşamını sürdürüyor.Asgari ucretle calisan insanlar fabrikada 3 kurus para icin yemediği azar hakaret kalmiyor, insanlar gıklarını çıkarmiyor, belediyede 50-60 bin maas alan insanlari mi dusunelim kimse yanlis anlamasin beni

6
9
yanıtYanıtla
Mustafa Kurt:

Şeffaf belediyeciliğin sonu

3
1
yanıtYanıtla
Müdessir Östüzün:

İstanbul Ümraniye belediyesi çokmu iyi onlar da mobbing uyguluyor çalışanlara

2
0
yanıtYanıtla
Gökberk Göktürk:

bir belediye amiriyle memuruyla iscisiyle başkanıyla ne kadar kötü yönetilebilir İzmir bb bunun en iyi örneği.

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