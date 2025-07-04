İzmir Buca'da Orman Yangını: Ekipler Soğukkanlılıkla Kurtuldu

İzmir'in Buca ilçesinde dün öğleden sonra çıkan orman yangınında arazözle alevlerin ortasında kalan söndürme ekibi, soğukkanlı şekilde geri manevra yaparak kurtulmayı başardı.

Dün saat 15.50'de Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde yangın çıktı. İddiaya göre bir fabrika inşaatında kullanılan spiral makinesinden sıçrayan kıvılcımlar yangına sebep oldu. 2 kişinin gözaltına alındığı olayda yangın, rüzgarın şiddetiyle genişleyerek Sarnıç bölgesinden Kısıkköy'e kadar ilerledi. Aydın-İzmir karayolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Adnan Menderes Havaalanı ve Kısık Mobilya Şehri'ne çok yakın bölgede olması sebebiyle ekipler yangını kontrol altına alabilmek için olağanüstü çaba harcadı. Gönüllü söndürme ekiplerinin yanı sıra traktörü, su tankı olan vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına müdahale sırasında orman yolunda bazı ekipler tehlikeyle burun buruna geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait bir arazöz, metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlerin arasında kaldı. Adeta ateşten kapana kısılan arazöz ve içindeki görevliler, geri manevra yaparak bölgeden uzaklaşmayı başardı. Arazöz şoförünün soğukkanlılığı sayesinde ekip zarar görmeden alevlerden kurtuldu. - İZMİR