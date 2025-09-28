İzmir Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 35'i Kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen ise sürüklenen botta kurtarıldı.

27 Eylül günü saat 06.45'te Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 03.55'te ise Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107) sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR