Haberler

İzmir Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 35'i Kurtarıldı

İzmir Açıklarında 32 Düzensiz Göçmen Yakalandı, 35'i Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda toplamda 67 düzensiz göçmenle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 32 düzensiz göçmen yakalanırken, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botun içindeki 35 göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda 32 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen ise sürüklenen botta kurtarıldı.

27 Eylül günü saat 06.45'te Seferihisar açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-9) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-311) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından durdurulan lastik botta 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı gün saat 03.55'te ise Dikili ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-61) ve Sahil Güvenlik Botu (KB-107) sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada lastik bot içerisindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yakalanan ve kurtarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Şimşek: Batman muhtemelen bu gidişle büyükşehir olacak

Bakan Şimşek müjdeyi verdi: Bu ilimiz muhtemelen büyükşehir olacak
Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul ve İzmir'de de hissedildi

Kütahya'da korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bartuğ Elmaz'a Antalyaspor maçı öncesi kötü haber

Tedesco'dan sürpriz! Genç yıldızı Antalya maçı kadrosuna almadı
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör, 5.4'lük sarsıntı sonrası net konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.