İzinsiz kullanım teyit edildi! Nuri Bilge Ceylan'a telif şoku

Nuri Bilge Ceylan'ın 2018 yılında vizyona giren "Ahlat Ağacı" filmindeki dikkat çekici sahnelerden biri, yıllar süren bir telif davasının merkezine oturdu. Filmde geçen "Taşra ve Edebiyat Sempozyumu'na katılmak istemeyen bir yazarın mektubu" bölümünün, yazar Polat Onat'a ait olduğu ortaya çıkmış ve aynı yıl davaya konu olmuştu.

Yazar Polat Onat, metninin kendisinden izinsiz biçimde kullanıldığını ileri sürerek yönetmen ve senarist Nuri Bilge Ceylan ile filmin yapım şirketi Zeyno Film'e karşı 40 bin TL tutarında maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açmıştı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde 2018 yılında açılan dava, 2022 yılında sonuçlandı. Mahkeme, Polat Onat'a ait metnin izinsiz kullanıldığını belirterek "esere tecavüzün tespiti"ne ve eserin sahibine maddi-manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

İSTİNAF BAŞVURUSU KABUL EDİLMEDİ

Bu kararın ardından Nuri Bilge Ceylan ve Zeyno Film karara itiraz etti ve dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. İstinaf incelemesini tamamlayan mahkeme, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Mahkeme heyeti, yazar Polat Onat'ın tazminat talep hakkının yerinde olduğunu ve hükmedilen miktarın hak ve adalet ilkesine uygun düştüğünü ifade etti. Bu doğrultuda, Nuri Bilge Ceylan ve Zeyno Film'in istinaf başvurusu oy birliğiyle esastan reddedildi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan yazar Polat Onat, bu davanın, eserleri izinsiz şekilde filmlerde kullanılan yazarların telif haklarını koruyabilmeleri açısından emsal teşkil edebileceğine dikkat çekilmesine rağmen, yorum yapmak istemediğini belirtti.