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İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış

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İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez katıldığı canlı yayında Yenidoğan çetesiyle ilgili vahim iddialarda bulundu. Soruşturma kapsamında kapatılan Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde bebekler üzerinde deneyler yapıldığının dava dosyasına girdiğini belirten Çömez, CİMER'e bu hastanede bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapıldığına dair ihbarın da gittiğini ifade etti.

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Arena programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nin faaliyetleriyle ilgili kan donduran bilgiler verdi.

"KAN DONDURAN GERÇEKLE KARŞILAŞTIM"

Dava dosyasına da giren belgelerde Funda Savari isimli bir kişinin İstanbul Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde çocuklar üstüne deneyler yapıldığını söylediğini kameralara gösteren İYİ Partili Çömez, konuyu araştırmaya başladığında ise kan donduran bir gerçekle karşılaştığını belirtti.

İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış

"SİZİ BEBEK KANLARIYLA TEDAVİ EDECEĞİZ"

Reyap Hastanesi ile ilgili CİMER'e yapılan bir başvuruyu gündeme getiren Çömez, "Parkinson hastalığı tanısı konan bir vatandaş Ukrayna üzerinden iletişim kurduğu bir doktor sayesinde bu hastaneye ulaşıyor. Burada kaçak bir gen terapi merkezi kurulmuş. Doktorum diyen kişi aslında doktor değil. Hasta vatandaş 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Bebek kanlarıyla sizi tedavi edeceğiz' yanıtını alıyor.

"AMERİKA'DAN GETİRECEĞİZ BU BEBEK KANLARINI"

Kök hücreyi bebeklerden aldıklarını söylüyorlar. Tedavi ücretinin ise 16.500 dolar olduğu ifade ediliyor. Vatandaş çok akıllı ve eğitimli olduğu için tekrar 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Amerika'dan getireceğiz bu bebek kanlarını' diyorlar hastayı ikna etmek için. Sonrasında ise hasta bu tedaviden vazgeçip CİMER'e yaşadıklarıyla ilgili ihbarda bulunuyor" diye konuştu.

İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

Koskoca Erdoğan'ın doktorluğunu yapma şerefine nail oldun, ne diye reisi bıraktın başka partiye gittin çömez ! şimdi sarayda kral gibi odan maaşın vardı, istediğin gibi yer içerdin !

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme186
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Haber YorumlarıAyhan Konca:

HÜKÜMET DÜŞSE NELER ÇIKACAK ACABA

Yorum Beğen120
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıSelim Keskin:

kafa gitmiş

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme79
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Haber YorumlarıMuratklctr:

Bunların üstünü örtenlerin, saklayanların, görüpte duyupta anlatıp söylemeyenlerin. İki cihanda da yüzü gülmesin

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıOcean Express cargo Ltd:

C.güven başka şeyler anlattı..hanginiz doru

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAkıncı:

LAN böyle belgeler tek hukuk adliye için. NEDEN TELEVISION YONDA GÖSTERIYOR normal yasak.

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Yorum Beğenme1
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