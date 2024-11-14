İYİ Partili Çömez: Reyap Hastanesi'nde bebek kanlarıyla kök hücre tedavisi yapılmış

Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın hazırlayıp sunduğu Arena programına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Yenidoğan Çetesi'nin faaliyetleriyle ilgili kan donduran bilgiler verdi.

"KAN DONDURAN GERÇEKLE KARŞILAŞTIM"

Dava dosyasına da giren belgelerde Funda Savari isimli bir kişinin İstanbul Esenyurt'taki Reyap Hastanesi'nde çocuklar üstüne deneyler yapıldığını söylediğini kameralara gösteren İYİ Partili Çömez, konuyu araştırmaya başladığında ise kan donduran bir gerçekle karşılaştığını belirtti.

"SİZİ BEBEK KANLARIYLA TEDAVİ EDECEĞİZ"

Reyap Hastanesi ile ilgili CİMER'e yapılan bir başvuruyu gündeme getiren Çömez, "Parkinson hastalığı tanısı konan bir vatandaş Ukrayna üzerinden iletişim kurduğu bir doktor sayesinde bu hastaneye ulaşıyor. Burada kaçak bir gen terapi merkezi kurulmuş. Doktorum diyen kişi aslında doktor değil. Hasta vatandaş 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Bebek kanlarıyla sizi tedavi edeceğiz' yanıtını alıyor.

"AMERİKA'DAN GETİRECEĞİZ BU BEBEK KANLARINI"

Kök hücreyi bebeklerden aldıklarını söylüyorlar. Tedavi ücretinin ise 16.500 dolar olduğu ifade ediliyor. Vatandaş çok akıllı ve eğitimli olduğu için tekrar 'Beni nasıl tedavi edeceksiniz?' diye sorduğunda ise 'Amerika'dan getireceğiz bu bebek kanlarını' diyorlar hastayı ikna etmek için. Sonrasında ise hasta bu tedaviden vazgeçip CİMER'e yaşadıklarıyla ilgili ihbarda bulunuyor" diye konuştu.