İtalya, Kuzey Akım Sabotajı Şüphelisinin Almanya'ya İadesine Karar Verdi

İtalya'da Bologna mahkemesi, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen sabotajların şüphelisi olarak Ağustos ayından bu yana ülkede tutuklu bulunan Ukraynalı Serhij Kuznietsov'un bir kez daha Almanya'ya iadesine karar verdi. Sanık avukatı Nicola Canestrini kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarına yönelik Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilen sabotajdan 3 yıl sonra bu yılın Ağustos ayında İtalya'da yakalanan ve o tarihten bu yana tutuklu bulunan Ukraynalı Serhij Kuznietsov'un Almanya'ya iadesine ilişkin mahkemeden karar çıktı. Bologna mahkemesi, Kuznietsov'un bir kez daha Almanya'ya iadesine karar verdi. Mahkemenin iade kararından sonra açıklama yapan sanık avukatı Nicola Canestrini ise kararı temyize götüreceklerini duyurdu. Başvurunun önümüzde aylarda bir kez daha Yargıtay'da ele alınması ve nihai kararın verilmesi bekleniyor.

Almanya'ya göre şüpheli sabotajların planlayıcılarından

Almanya'da Federal Savcılık, 49 yaşındaki Ukraynalı Serhij Kuznietsov'u Eylül 2022'de Kuzey Akım Boru hatlarına yönelik sabotajların planlayıcılarından olduğu, gerçekleştirilen patlamalara iştirak ettiği gerekçesiyle suçlandığı için İtalya'dan iadesini talep etmişti. Bologna Mahkemesi Eylül ayındaki ilk duruşmada sanığın Almanya'ya iadesine karar vermiş ancak Ekim ayında temyiz başvurusu inceleyen Yargıtay usul eksikliği gerekçesiyle iadeyi durdurup yeniden yargılama yapılması için dosyayı Bologna'daki yerel mahkemeye iade etmişti.

Alman Federal Savcılığı yaptığı açıklamada Serhij Kuznietsov'un aralarında bulunduğu bir grup, Almanya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Rostock kentinden bir yelkenli yatla saldırı alanına girmiş, 26 Eylül 2022'de gerçekleştirdiği saldırıda da Kuzey Akım boru hatlarında ciddi hasar oluşmuştu.