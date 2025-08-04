İtalya'da Meloni Hakkındaki Dava Düşürüldü

İtalya'da mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in serbest bırakılması nedeniyle Başbakan Giorgia Meloni hakkında açılan davayı düşürdü.

İtalya'da savcıların Başbakan Giorgia Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Başbakan Meloni hakkındaki davayı düşürdü. Meloni, aynı davada suça yardım ve yataklık etmek ve kamu fonlarını kötüye kullanmak iddiasıyla suçlanıyordu.

Meloni, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Yargıçlar davayı sadece bana karşı düşürdüler" ifadelerini kullanarak, Adalet Bakanı Nordio, İçişleri Bakanı Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Mantovano hakkında devam eden söz konusu davayı takip edeceklerini belirtti. Meloni, "Bu hükümetin benim liderliğim altında uyumlu bir şekilde hareket ettiğini savunuyorum. Her karar, özellikle de bu kadar önemli bir karar üzerinde mutabık kalınmıştır. Dolayısıyla benim değil de Piantedosi, Nordio ve Mantovano'nun yargılanmasını talep etmek abesle iştigaldir" dedi.

UCM'nin tutuklama emrindeki hatalar nedeniyle Libyalı savaş ağası serbest bırakılmıştı

Libya'da 2011'deki iç savaştan bu yana işlenen ciddi suçlarla ilgili iddiaları soruşturan UCM, Njeem'i hakkında Libya'da tutuklulara yönelik cinayet, işkence ve tecavüzlerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında İtalya'nın Torino kentinde gözaltına alınan Njeem'in serbest bırakılmasının ardından İtalya'ya ait resmi uçakla Libya'ya gönderilmesi sonrası savcılar harekete geçmişti. Adalet Bakanı Nordio, UCM'nin Njeem'in hakkında çıkardığı tutuklama emrinde hatalar ve yanlışlıklar bulunduğunu ve bu nedenle serbest bırakılmasından başka çare olmadığını belirtmiş, tutuklama emrinin "yanlışlıklar, eksiklikler, tutarsızlıklar ve çelişkili sonuçlarla dolu" olduğunu aktarmıştı. Adalet Bakanı Nordio, ayrıca Njeem'in iddia edilen suçları ne zaman işlediği konusunda "belirsizlik" olduğunu, belgede suçların Şubat 2011'de başladığının öne sürüldüğünü ancak daha sonra Şubat 2015 olarak belirtildiğini ifade etmişti. - ROMA