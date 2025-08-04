İtalya'da Meloni Hakkındaki Dava Düşürüldü

İtalya'da Meloni Hakkındaki Dava Düşürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya mahkemesi, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in serbest bırakılması nedeniyle Başbakan Giorgia Meloni'ye açılan davayı düşürdü. Meloni, karar sonrası diğer bakanlar hakkındaki davanın devam edeceğini belirtti.

İtalya'da mahkeme, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in serbest bırakılması nedeniyle Başbakan Giorgia Meloni hakkında açılan davayı düşürdü.

İtalya'da savcıların Başbakan Giorgia Meloni, Adalet Bakanı Carlo Nordio, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Alfredo Mantovano hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Libyalı savaş ağası Osama Elmasry Njeem'in İtalya'da gözaltına alınması ve ardından serbest bırakılması nedeniyle açtığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Başbakan Meloni hakkındaki davayı düşürdü. Meloni, aynı davada suça yardım ve yataklık etmek ve kamu fonlarını kötüye kullanmak iddiasıyla suçlanıyordu.

Meloni, kararın ardından yaptığı açıklamada, "Yargıçlar davayı sadece bana karşı düşürdüler" ifadelerini kullanarak, Adalet Bakanı Nordio, İçişleri Bakanı Piantedosi ve Bakanlar Kurulu Sekreteri Mantovano hakkında devam eden söz konusu davayı takip edeceklerini belirtti. Meloni, "Bu hükümetin benim liderliğim altında uyumlu bir şekilde hareket ettiğini savunuyorum. Her karar, özellikle de bu kadar önemli bir karar üzerinde mutabık kalınmıştır. Dolayısıyla benim değil de Piantedosi, Nordio ve Mantovano'nun yargılanmasını talep etmek abesle iştigaldir" dedi.

UCM'nin tutuklama emrindeki hatalar nedeniyle Libyalı savaş ağası serbest bırakılmıştı

Libya'da 2011'deki iç savaştan bu yana işlenen ciddi suçlarla ilgili iddiaları soruşturan UCM, Njeem'i hakkında Libya'da tutuklulara yönelik cinayet, işkence ve tecavüzlerden sorumlu olduğu iddiasıyla tutuklama emri çıkarmıştı. Geçtiğimiz ocak ayında İtalya'nın Torino kentinde gözaltına alınan Njeem'in serbest bırakılmasının ardından İtalya'ya ait resmi uçakla Libya'ya gönderilmesi sonrası savcılar harekete geçmişti. Adalet Bakanı Nordio, UCM'nin Njeem'in hakkında çıkardığı tutuklama emrinde hatalar ve yanlışlıklar bulunduğunu ve bu nedenle serbest bırakılmasından başka çare olmadığını belirtmiş, tutuklama emrinin "yanlışlıklar, eksiklikler, tutarsızlıklar ve çelişkili sonuçlarla dolu" olduğunu aktarmıştı. Adalet Bakanı Nordio, ayrıca Njeem'in iddia edilen suçları ne zaman işlediği konusunda "belirsizlik" olduğunu, belgede suçların Şubat 2011'de başladığının öne sürüldüğünü ancak daha sonra Şubat 2015 olarak belirtildiğini ifade etmişti. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yerlikaya'dan sahte diploma skandalına ilişkin açıklama

Türkiye'nin konuştuğu skandala net açıklama! İşte sahte diploma sayısı
Netanyahu, Gazze'ye saldırıları genişletme kararı aldı

Netanyahu, Gazze'yi tamamen yok edecek kararı aldı
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda

2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
Altında yeni zirve sinyali! Citi, yıl sonu tahminini 3.500 dolara yükseltti

Dev bankadan çarpıcı altın tahmini: Bu seviyeye hazır olun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetkililer buna ne diyecek? Şap hastalığının vurduğu Ardahan'da vatandaştan olay sözler

Günlerdir felaketi yaşayan ilimizde vatandaştan olay iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.