İsveç'te mide bulandıran olay! PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı

Terör örgütü Pkk'nın sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, İsveç'teki bir ahırda ata tecavüz ederken suçüstü yakalandı.

PKK'LI TERÖRİST ATA TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

İsveç'in Helsinborg kentinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra yine ata tecavüz etmeye kalkan Öner, polis tarafınfan suçüstü yakalandı.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Gözaltına karşı direnen Öner, polise bıçakla saldırdı. Öner'in mahkemeye çıkması halinde çeşitli suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.