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İsveç'te mide bulandıran olay! PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı

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İsveç'te PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra başka ata tecavüz etmeye kalkan Öner, polis tarafından suçüstü yakalandı. Polise bıçakla saldıran Öner'in çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.

Terör örgütü Pkk'nın sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, İsveç'teki bir ahırda ata tecavüz ederken suçüstü yakalandı.

PKK'LI TERÖRİST ATA TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI

İsveç'in Helsinborg kentinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra yine ata tecavüz etmeye kalkan Öner, polis tarafınfan suçüstü yakalandı.

İsveç'te mide bulandıran olay! PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR

Gözaltına karşı direnen Öner, polise bıçakla saldırdı. Öner'in mahkemeye çıkması halinde çeşitli suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

İsveç PKK Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

Nurullah Aydın:

keşke tam tersi olsaydi

111
1
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Kaanije Kalesi:

????. Çok iyiydi üstadım

yanıt34
yanıt1
Mustafa Can:

Pislik heryerde pisliktir. Bu arada atın yüzünü iyi ki gizlemişler. Yoksa bu utançla ahır dışına çıkamazdı.

50
1
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Export 86:

Bence o atı değil at onu şey yaptı

47
1
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Nurullah Aydın:

nedesek ne yazsak az gelir bu habere

25
1
yanıtYanıtla
Nurullah Aydın:

ALLAH sonumuzu hayır eylesin ne oldum demiycen ne olcam demek lazım

23
1
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