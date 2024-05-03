İsveç'te mide bulandıran olay! PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, ahırda ata tecavüz ederken yakalandı
İsveç'te PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra başka ata tecavüz etmeye kalkan Öner, polis tarafından suçüstü yakalandı. Polise bıçakla saldıran Öner'in çeşitli suçlardan 30 yıl hapis cezası alması bekleniyor.
Terör örgütü Pkk'nın sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, İsveç'teki bir ahırda ata tecavüz ederken suçüstü yakalandı.
PKK'LI TERÖRİST ATA TECAVÜZ EDERKEN YAKALANDI
İsveç'in Helsinborg kentinde mide bulandıran bir olay meydana geldi. PKK terör örgütünün sözde Avrupa sorumlusu olan Senanik Öner, bir ahıra girip ata tecavüz etti. Üç gün sonra yine ata tecavüz etmeye kalkan Öner, polis tarafınfan suçüstü yakalandı.
30 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİR
Gözaltına karşı direnen Öner, polise bıçakla saldırdı. Öner'in mahkemeye çıkması halinde çeşitli suçlardan 30 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.