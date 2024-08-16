İstismar etmek istediği inek tarafından boynuzlanan çıplak adam, ağır yaralandı

Surat Thani'de tatil yapan 26 yaşındaki Rus turist Evgenii Kuvshinov, bir çiftlikte hayvanlara karşı uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Yerel halk, çıplak halde dolaşan ve tuhaf davranışlar sergileyen Kuvshinov'u fark ederek polisi aradı.

Olay sırasında bir inek tarafından yaralanan Kuvshinov, Bannaderm Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, şüphelinin arabasında uyuşturucu madde bulunduğunu ve pasaportunun yırtılmış olduğunu tespit etti. Bu durum, şüphelinin olay sırasında uyuşturucu etkisi altında olabileceğini düşündürmektedir.

Polis Teğmeni Thongchai Chaikit, olayın detaylarının henüz tam olarak netleşmediğini ve kapsamlı bir soruşturma yürütüleceğini belirtti. Şüpheli şu anda yerel polis karakolunda tutulmakta olup, hastane yetkilileri "çılgın" davranışları nedeniyle onu kabul etmeyi reddetmiştir.

Yetkililer, turist polisi ve göçmenlik polisinin de olaya dahil olmasını beklemektedir. Bu tür olaylar, hem insanlar hem de hayvanlar için son derece üzücü ve zarar vericidir. Yetkililerin gerekli soruşturmayı titizlikle yapması ve benzer durumların önlenmesi için gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır.

Bu olay, hayvan hakları ve turizm etiği konularında toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.