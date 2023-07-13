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İstanbul'un en ünlü alışveriş merkezinde korkunç olay! Çamaşır ipiyle asılı bulundu

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da İstinye Park AVM'de temizlik personeli olarak çalışan 52 yaşındaki adam, temizlik odasında çamaşır ipiyle boruya asılı halde bulundu. Polis ekipleri şahsın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

İstanbul Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'nin otopark bölümündeki temizlik odasında 52 yaşındaki temizlik personeli adam, çamaşır ipiyle boruya asılmış halde ölü bulundu. Evli ve 1 çocuk babası olan adamın cenazesi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

ŞEFİ BULDU

Dün saat 11.30 sıralarında Sarıyer'de bulunan İstinye Park AVM'nin otoparkında evli ve 1 çocuk babası olan 52 yaşındaki Ahmet Bekkaya'nın vardiyaya gelmediğini fark eden kadın şefi M.İ. temizlik odasına gitti. Odaya girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olan kadın, Bekkaya'nın çamaşır ipiyle boruya asılı halde hareketsiz durduğunu gördü. Bunun üzerine kadın AVM yönetimine bilgi verdi. AVM'nin doktorlarının yaptığı kontrollerde, Bekkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İstinye Park AVM'de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu

EN SON İŞ ARKADAŞI İLE GÖRÜŞÜP ODAYA GİRMİŞ

Olayın ardından ihbar üzerine AVM'ye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tetkikler sonrasında olay yeri inceleme ve Cumhuriyet savcısı da inceleme yaptı. Daha sonra Bekkaya'nın cansız bedeni cenaze aracıyla kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan Bekkaya'nın son olarak sabah saatlerinde iş arkadaşı S.K. ile görüştüğü ve temizlik odasına girip bir daha çıkmadığı tespit edildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İstinye Park AVM'de korkunç olay: Çamaşır ipiyle asılı bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstinye Park 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (6)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Oy veren arkadaşa yazık olmuş Allah rahmet eylesin

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Mustafa Usta:

Kim bilir ne sıkıntıları vardı.

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Merdan:

Tek kelime ile bu halka bu zamlar, ek vergiler az bile. Daha fazla alınmalı, 7500 emekli aylığı 5000'e indirilmeli veyahutta emekliye bende dahil emekli maaşı ödenmemelidir.

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