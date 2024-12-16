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İşten çıkarılan vatman, silahla metro komuta merkezini bastı: Polise silah çekip tetiğe bastı

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İstanbul Ümraniye'de işten çıkarılan bir vatman, silahla metro komuta merkezini basmaya çalıştı. Güvenlik görevlilerinin içeriye almadığı vatman, belindeki tabancayı çıkarıp havaya ateş etti ve merkezdeki çalışanları rehin almak istedi. Polise silah çeken vatman, tetiği çekti ancak silah ateş almadı. Soğukkanlı davranan polisler, vatmanı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde işten çıkarılan vatman, silahla metro komuta merkezini bastı. Olay 12 Aralık günü saat 20.00 sıralarında Parseller Mahallesi'ndeki İBB'ye ait Behiç Erkin Metro Kumanda Merkezi'nde meydana geldi. Merkeze gelen Y.K.'nin, tesise girmek istedi.

İşten çıkarılan vatman, silahla metro komuta merkezini bastı

ÇALIŞANLARI REHİN ALMAK İSTEDİ

Güvenlik görevlilerinin kendisini içeri almaması üzerine belindeki tabancayı çıkaran Y.K., havaya ateş ederek tesiste çalışanları rehin almak istedi. Kapıları kapatan güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi.

İşten çıkarılan vatman, silahla metro komuta merkezini bastı

POLİSE SİLAH DOĞRULTUP TETİĞE BASTI

Adrese gelen polis ekibi, şüpheliye silahını bırakarak teslim olması yönünde çağrı yaptı. Bunun üzerine elindeki tabancayı polise doğrultan şüpheli, tetiğe bastı. Ancak silah tutukluk yaparak ateş etmedi. Bu sırada soğukkanlı davranan polislerden biri şüpheliyi lafa tutarken, diğeri arkasından dolaşarak elindeki silahı yere düşürdü. Etkisiz hale getirilen şüpheli Y.K., gözaltına alındı.

İşten çıkarılan vatman, silahla metro komuta merkezini bastı

ŞÜPHELİNİN İŞTEN ÇIKARILAN VATMAN OLDUĞU İDDİASI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.K., 13 Aralık'ta 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Y.K.'nin, İBB metrosunda vatman olarak çalışırken işten çıkarıldığı öne sürüldü.

İşten çıkarılan vatman, silahla metro komuta merkezini bastı: Polise silah çekip tetiğe bastı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCevap :

Haberlerde şu mesleklerde şu kadar maaşa eleman bulunmuyor diye haber yaparsınız. Görüldüğü üzere maaşlar ödenmiyor.

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