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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
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İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

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İstanbul Üniversitesi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin gerekçesinin "yokluk" ve "açık hata" olduğunu açıkladı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 28 kişinin diplomalarının "yokluk" ve "açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verildiğini bildirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da içlerinde yer aldığı 28 kişinin diploması İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edildi. Kararın gerekçesi merak edilirken, üniversiteden açıklama geldi. İstanbul Üniversitesi, diplomaların "yokluk" ve "açık hata" nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üniversitemiz Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2025 tarih ve 61. toplantısında alınan 3 sayılı karar ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24.02.2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17.02.2025 tarih ve E-68918934-663.08[2024/519-04-R]-12 sayılı 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemizde görevlendirilen İnceleme Komisyonu tarafından hazırlanan rapor uyarınca, Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve mevzuatın aradığı şartlara aykırı olarak 1990 yılında Üniversitemiz İşletme Fakültesi İngilizce programına usulsüz yatay geçiş yapan 38 kişiden kaydı silinen 10 kişinin yatay geçiş kararlarının; geri kalan ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığı'nın 'Araştırma Raporu'nda adı geçen kişi dahil mezun olan 28 kişinin yatay geçiş kararlarının ve bu kararlara dayalı olarak bu kişilerin elde ettikleri mezuniyetlerin ve diplomaların 'yokluk' ve 'açık hata' gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptal edilmesine; Üniversitemizin tüm fakültelerinde yapılmış olan yatay geçişlerle ilgili inceleme ve araştırmalara devam edilmesine ve akabinde gerekli iş ve işlemlerin tesis edilmesine karar verilmiştir. Alınan karar ve bu karara dayanak teşkil eden bütün bilgi ve belgeler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ivedilikle gönderilecektir."

İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğuna ilişkin ihbarlar ve Yükseköğretim Kurulunca hazırlanan raporda diplomasının sahteliğine ilişkin tespitler üzerine, "resmi belgede sahtecilik" suçundan soruşturma başlatmıştı. İmamoğlu, soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermişti.

Başsavcılık, İmamoğlu hakkında, üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında İstanbul Üniversitesine gönderdiği yazıda, İmamoğlu'nun diploması dayanak gösterilerek kurulacak iş ve işlemlerin hukuka aykırı olmaması adına gerekli işlemlerin bir an önce yapılmasını istemişti.

İşte İmamoğlu'nun diplomasının iptal gerekçesi
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıSüleyman kor:

bu imam oğlunun hayıtı yalan bu kişinin hayatı yalan lise diploması da araştırmalıdır

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Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Mertçe çıksanıza adamın karşısına katakulliye başvurduğunuzu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz?

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Reis senin diploma nerde?

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Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Vay be. Tüm kamu sistemi tek adam için çalışıyor. Emirlere harfiyen uyuyorlar.

Yorum Beğen176
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Haber YorumlarıSelim K:

30sene neden beklediniz ? Adam aday olumca mı aklınız başınıza geldi korkudan

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Haber YorumlarıRevolver:

açıkça imamoğlundam korkuyoruz. yapılacak seçimi çok rahat kazanacağını biliyoruz. o yüzden rakip olmasın diye bula bula da bunu bulduk desenize... rakipleri ya içeri atıyorsunuz ya da böyle çocukça sebeplerle safdışı etmeye çalışıyorsunuz.. tüm medya ile saldırıyorsunuz.. sonra da seçim kazandık diyorsunuz. namertsiniz.

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Haber YorumlarıObjektif Vatandaş:

Şaka gibi ülkeyiz. 35 yıl daha bekleseydiniz.

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Haber Yorumlarıumut mergen:

BUZ GIBI DIPLOMAYI IPTAL ETTILER ŞAKA GIBI

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Haber Yorumlarımurat dural:

tarih tekerrürden ibadettir reklamın kötüsü olmaz halkı enayi yerine koyan bir iktidar halk enayi değil !

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Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

Recep sanki harvırt mezunu ?

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Şamil Tayyar'dan İmamoğlu yorumu: 101. madde değiştirilebilir

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