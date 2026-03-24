Haberler

İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından arabada silahlara vurularak öldürüldüğü anlara ilişkin yeni görüntüler çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Kadayıfçıoğlu'nun çakarlı araç ve kalabalık bir grupla geldikten sonra Kundakçı'nın bulunduğu arabaya yöneldiği, kapıyı açar açmaz tetiğe bastığı anlar yer aldı.

Kubilay Kaan Kundakçı'nın Alaattin Kadayıfçıoğlu tarafından öldürüldüğü anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

GENÇ FUTBOLCUYU ARABADA ÖLDÜRDÜLER

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi. Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Kurşunların hedefi olan futbolcu Kubilay Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti.

Kubilay Kaan Kundakçı

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R., H.C.A., M.K., E.T. tutuklama talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine gelmesi ve cinayet anına ilişkin anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

