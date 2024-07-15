İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü

15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde, İstanbul Fatih'te çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, mehter takımı eşliğinde 15 Temmuz yürüyüşü gerçekleştirildi. Üsküdar'daki 15 Temmuz Şehitler Anıtı ve Hafıza 15 Temmuz Müzesi de sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı.

İstanbul Fatih'te 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümü nedeniyle Fatih Camii'nden Saraçhane'ye doğru yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eşi Sümeyye Bayraktar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mehter takımı eşliğinde Türk bayraklarıyla gerçekleştirilen yürüyüş dron ile havadan görüntülendi. Fatih Camii'nde başlayan program, yürüyüşle Saraçhane Anıt Park'a devam etti.

ÜSKÜDAR'DAKİ 15 TEMMUZ ŞEHİTLER MAKAMI ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümünde birçok vatandaş Üsküdar'da bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamını ziyaret etti. Anıtı ziyaret eden vatandaşlar şehitler için dua ve Kuran-ı Kerim okudu. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne de vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Müze içerisinde 15 Temmuz gecesine ait eşyalardan oluşan sergiyi gezen vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

"BU VATAN HEPİMİZİN"

15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan, "15 Temmuz'da gazi olma şerefi, onuruna layık olduk. Kolumuzu feda ettik. Keşke bir kolumu değil bin kolum ve canım olsa da hepsini bu cennet vatan için feda edebilsem. Buraya şehit kardeşlerimizi ziyaret etmek için geldik. Allah onların hepsinden razı olsun. O gün 15 Temmuz'un alaca karanlığında çok büyük bir mücadele verildi. Biz de Tuzla Orhanlı gişelerinde mücadelemizi verdik. Darbeci hainleri uyarmak için üzerlerine koştuğumuzda sol kolumu kaybettim, sağ elimden de yaralandım. Bu vatan sağcısıyla, solcusuyla, Alevi'si, Kürdü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle hepimizin. Biz diyoruz ki bu vatan ne senin ne benim, bu vatan hepimizin." dedi.

"O GECEYİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Darbe gecesinde babası şehit olan İbrahim Güder, "15 Temmuz'da hain darbe gecesinde Vatan Caddesi'nde helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen şehit Mehmet Güder'in oğluyum. 8. yıl, seneyi devresindeyiz. O geceyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim bir kez daha yaşattırmasın kimseye. Şehit evladı olmak bambaşka güzel bir duygu. Ama biz bu vatan hainlerine fırsat vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.