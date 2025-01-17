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Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi

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İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 96 saatte 33'e yükselirken İstanbul Valiliği, sahte-kaçak alkol tüketimi ve satışıyla etkin mücadele kapsamında ilave tedbirler alındığını açıkladı. Alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025'ten itibaren 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurma ve kayıtları 30 gün saklama zorunluluğu getirildi.

İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 96 saatte 33'e yükseldi. Peş peşe gelen ölüm haberleri sonrası İstanbul Valiliği, yeni tedbirler aldı.

KAMERA KURULACAK

Yapılan yazılı açıklamada sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

RUHSATLAR İPTAL EDİLİYOR

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

KAYMAKAMLARA TALİMAT VERİLDİ

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
Kaynak: ANKA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıemre null:

ben alkol icenleri anlamiyorum hani ne farki var koladan caydan kahveden ki hafta bir falan içiyor çoğu kişi o biri icmeyin gitsin ne olacak hayatinizda alkolun çıkarın ne olacak bak lamborgininiz yok çıkarmışsın sarayiniz yok çıkarmışsın villaniz yok cikarmişsiniz firsatcilar yüzünden eti bile çıkarmışsiniz yani suanda dunyada olup hayatınıza sokmadiginiz hayatinizda yer vermediginiz onlarca cesit sey var alkoluden cikarin ki kola gazoz cay kahve ayran gibi onlarca alternatif var alkol su degil ki icmezseniz ölesiniz

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Haber YorumlarıVEFA:

Ülkenin, insanlığın geldiği şu acınası hale bak. İçirenler utansın!!

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Haber YorumlarıAlkurt:

Şimdi mi uyandiniz, yazık değil mi o ölen insanlara ve geride bıraktıkları ailelerine !!! Devlete ait dükkanlardan satılsın, adam zaten içiyor. Devletin ürettiğini içme diyorsunuz, basıyorsunuz zammı, adam ne yapsın köprü altında üretilen zehire koşuyor. Ve Devlet seyirci. Yazıklar olsun

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Haber YorumlarıTurgut Aydoğdu:

Bence sahte içki üretim tesisi kursunlar.

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Haber YorumlarıHALİS ER:

zaten nüfus azalıyor içmeyin şu zıkkımı beeeeeee yeter, mındar olup gidiyorsunuz.

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Alınan tedbir için sevindim inşallah bundan sonra böyle bir acı yaşanmaz

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