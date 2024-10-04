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İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

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İstanbul Beyoğlu'nda iki şahıs, sokakta yürüyen genç bir kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Genç kadını duvara sıkıştırıp öpmeye kalkan daha sonra ise yerde üzerine çıkan şahıslar gözaltına alınırken, suç dosyaları epey kabarık olan şahıslar genç kızın şikayetçi olmaması üzerine ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından 2 şüpheli için yeniden gözaltı kararı verildi.

Beyoğlu'nda iki kişi yolda yürüyen kadını duvara sıkıştırıp tecavüz etmeye. Kadının çığlığı üzerine gelen çevredekiler şüphelilere müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 1 Ekim Salı günü saat 04.00 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde iki kişi sokakta yürüyen 25 yaşındaki İremşan A.'yı takibe etti. Bir süre sonra kadının üzerine yürüyen şüpheliler, duvara sıkıştırıp taciz etmeye başladı.

İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

"AMCAMIN KIZI"

Çığlık atan kadını kurtarmak için çevredekiler müdahale etti. O sırada tacizcilerden biri, "amcamın kızı" diyerek çevredekilerden kurtulmak istedi. 'Amcanın kızı olsa ne olur" diyerek tepki gösteren vatandaşlar kadını tacizcilerin elinden kurtardı. Şüpheliler olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında

ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİLER SERBEST

İremşan A.'nın şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Şüpheliler Semir T. (31) ve Ömer K. (27) ise ifadeleri alınması sonrasında serbest bırakıldı. Semir T.'nin "cinsel saldırı", "mukavemet", "uyuşturucu madde kullanma, "gasp" suçlarından Ömer K.'nın ise "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "otodan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

YENİDEN GÖZALTI KARARI

Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan kişiler hakkında kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında yeniden gözaltı kararı verildi.

İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz etmeye kalkışan 2 şahıs yeniden gözaltında
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

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Yorumlar (6)

Yusuf Arvas:

serbest kalmislar oyle mi. Adalet neydi?

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Baba Can:

Sinirim hala yatışmadı bunlara en ağır ceza verilsin öteki yapacaklara ibret olsun çıkarmayın bunları Milletin eşi var kızı var kardeşi bacısı var

9
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mustafa özkan:

arkadaş memleketi kanunlar mı yönetiyor,sosyal medya mı?

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Serkan Taşdemir:

Vay adalete bak yav bilerek mi yapiyorlar

5
0
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Akın Aydın :

ülkede adalet sistemi yasalarla değil sosyal medyanın verdiği tepkilerle yönetiliyor. suçlular nasıl olsa ceza almayız diye istediklerini yapabiliyor. ekonomik çöküş beraberinde adalet ve ahlak yapısını da götürdü. adalet sadece ahlaklı ve dürüst insanların korktuğu bir sistem haline geldi. yazık ülkeme...

0
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Bozkurtlar Diriliyor:

Vefa ile Özcan is başında...

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