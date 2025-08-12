İstanbul Metro'sunda Gizli Fotoğraf Çekme İddiası: Şahıs Gözaltına Alındı

İstanbul Metro'sunda Gizli Fotoğraf Çekme İddiası: Şahıs Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Şişli'de bir adam, metro içerisinde kadınların gizlice fotoğraflarını çektiği iddiasıyla dikkat çekti. Olayın ardından telefonunu kıran şahıs, yolcuların tepkisiyle karşılaştı ve polis tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Şişli'de metro içerisinde bir şahıs, gizlice kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilince telefonunu kırdı. Fotoğraf çekerken bir kadın yolcu tarafından fark edilen adam, kendisine tepki gösteren kalabalığa 'Fotoğraf çekmedim' cevabını verirken konuşma sırasında ani bir hareketle telefonu parçalara ayırdı. Polis ekiplerinin çalışması sonucu şahıs gözaltına alınırken, metroda yaşanan o anlar, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul Şişli'de metro seferi sırasında yaşanan olay, hem yolcular arasında gerginliğe hem de sosyal medyada geniş yankı bulan tartışmalara neden oldu. İddiaya göre, bir erkek yolcu, çevresindeki kadınların gizlice fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden bir kadın yolcu, tepkisini yüksek sesle dile getirerek diğer yolcuları da uyardı.

Olayı fark eden kadın, adamın elindeki telefonu işaret ederek 'Fotoğraf çekiyor' uyarısı üzerine çevredeki yolcular da şüpheliye yöneldi. Artan tepki karşısında kendini savunan adam, 'Fotoğraf çekmedim' diyerek kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmedi. O esnada şahıs elindeki telefonu ani bir hareketle ikiye katlayarak parçaladı. Metro içerisinde yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kimliği tespit edildi, polis tarafından gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından emniyet çalışma başlattı. Çalışmaların devamında kimliği tespit edilen şahıs D.K.,(54) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz

İki ülke arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin memur ve emekliye yaptığı zam teklifi
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı

Milyonlarca öğrenci için okullarda yeni dönem! Bazı yasaklar var
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti

CHP'den komisyona 29 maddelik öneri! İmamoğlu detayı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.