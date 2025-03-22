İstanbul için yeni önlem! Giriş çıkışlar kısıtlandı

İstanbul'da toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağı 4 gün daha uzatıldı.

EYLEM YASAĞI UZATILDI

İstanbul Valilliği'nden yapılan açıklamada, daha önce alınan kararla 19-23 Mart'ta 4 gün süreyle kent genelinde her türlü toplanma, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu nedenle, konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, kamu düzeni ve güvenliğiyle genel asayişin tesis edilmesi amacıyla, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtımı, pankart ve afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin a, b ve c bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden, il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 23 Mart saat 00.01'den 26 Mart saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle yasaklanmasına karar verilmiştir."

'EYLEMLERE KATILMASI MUHTEMEL KİŞİLERİN' İSTANBUL'A GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI

Açıklamada, "İlimiz ilçelerinden veya çevre illerden ilimiz güzergahını kullanarak bireysel ya da toplu şekilde kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel şahıs, grup ve araçların ilimize girişlerine ya da ilimizden çıkışlarına izin verilemeyecektir." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma başlatılmış, İmamoğlu söz konusu soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararı sonrası çok sayıda kentte çok sayıda protesto gösterisi düzenlenmiş, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanmıştı.