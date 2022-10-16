Bariyerlere ok gibi saplanan araçtan 2'si hostes 3 kişi sağ çıktı
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İstanbul Havalimanı yolunda içerisinde hosteslerin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Hurda haline gelen otomobilin içerisindeki 3 kişi şans eseri hafif yaralı olarak kurtuldu.
İstanbul Havalimanında uçuş ekibini taşıyan İ.N. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SAĞ ÇIKTILAR
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ve 2 hostes, itfaiye ekipleri tarafından aracın içerisinden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazaya karışan otomobil hurda haline gelirken, otomobil içerisindeki 3 kişi kazadan şans eseri hafif yaralanarak kurtuldu. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrası aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.