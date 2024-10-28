İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı

İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru, silahla kendisini vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.

KADIN POLİS, SİLAHLA KENDİNİ VURDU

Olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanında görev yapan kadın polis memuru Ilgın C., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.