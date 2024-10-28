İstanbul Havalimanı'nda kadın polis, silahla canına kıydı
İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru Ilgın C., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendisini vurdu. Hastaneye kaldırılan polis memuru, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
İstanbul Havalimanı'nda görevli kadın polis memuru, silahla kendisini vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti.
KADIN POLİS, SİLAHLA KENDİNİ VURDU
Olay, sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, havalimanında görev yapan kadın polis memuru Ilgın C., henüz bilinmeyen bir nedenle silahla kendini vurdu.
HAYATINI KAYBETTİ
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.