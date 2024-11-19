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İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Tıbbi Sülük Operasyonu

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İstanbul Havalimanı'nda yapılan denetimlerde, Türkiye'ye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 8.34 kilogram tıbbi sülük bulundu. İki Rusya vatandaşı şahsa toplam 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası kesildi.

İstanbul Havalimanı'nda kaçak tıbbi sülük operasyonu

Türkiye'ye kaçak sülük sokmaya çalışan 2 kişiye 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası

Rusya vatandaşının valizinde tıbbi sülük bulundu

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda 2 kişinin valizinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokmaya çalıştıkları 8.34 kilogram tıbbi sülük bulundu. Sülüklere el konulurken Rusya vatandaşı şahıslara toplam 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı'nda dün valizlerin x-ray cihazlarında yapılan kontrollerinde 2 valiz içerisinde canlı tıbbi sülük bulundu. İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Memurları durumu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Görevlilerine bildirildi. Yapılan incelemelerde Rusya vatandaşı iki kişinin, CITES Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme çerçevesinde koruma altına alınan tıbbi sülükler için gerekli belgeleri ibraz edemedikleri tespit edildi. Bunun üzerine, yaklaşık 5 bin adet toplam 8.34 kilogramlık tıbbi sülüğe el konuldu. Kaçakçılık girişiminde bulunan 2 şahıs hakkında toplamda 2 milyon 624 bin 816 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Havalimanı'nda Kaçak Tıbbi Sülük Operasyonu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZÖHRE ALAGÖZ - 3.Sayfa
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