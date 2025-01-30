İstanbul'dan Lübnan'a Geçmeye Çalışan Türk İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan Lübnan'a, oradan da alacağı için İsrail'e geçmeye çalışan Türk işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgide Kırşehir Kaman ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Sezer Özdemir'in öldüğü ve cenazenin alınma işlemlerinin yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı. Kaman ilçesinde yaşayan ailesinin ise acı haberin duyulmasının ardından uzun süredir devam eden umut dolu bekleyişleri son buldu.

Özdemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR