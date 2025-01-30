Üye Girişi
Haberler
Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor

Tüm kurallar değişti! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
FED, faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif

İstanbul'dan Lübnan'a Geçmeye Çalışan Türk İşçi Hayatını Kaybetti

İstanbul'dan Lübnan'a Geçmeye Çalışan Türk İşçi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanlığı, Kırşehir Kaman nüfusuna kayıtlı Sezer Özdemir'in öldüğünü duyurdu. Ailesinin acı haberi almasıyla birlikte umut dolu bekleyişleri sona erdi. Özdemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

İstanbul'dan Lübnan'a, oradan da alacağı için İsrail'e geçmeye çalışan Türk işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklanan bilgide Kırşehir Kaman ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Sezer Özdemir'in öldüğü ve cenazenin alınma işlemlerinin yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı. Kaman ilçesinde yaşayan ailesinin ise acı haberin duyulmasının ardından uzun süredir devam eden umut dolu bekleyişleri son buldu.

Özdemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Fenomen çiftten acı haber! 5 yaşındaki oğulları hayatını kaybetti
img

Çuvalla parayı gözden çıkardılar! Real Madrid'e bir Türk daha
img

El hareketini neden yaptığını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir acı haber daha: Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler

Sarı Serum yaptırdıktan sonra fenalaşıp hayatını kaybettiler
Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü

Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
HDP'li Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu

Ahmet Türk'ün ardından Figen Yüksekdağ! Kardeşi ölü bulundu
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.