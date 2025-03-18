Erkan Kork'un ifadesi ortaya çıktı! Çalışanının aylık geliri kendisinden yüksek

Yasa dışı bahis operasyonunda Bank Pozitif, Payfix ve Flash Haber Tv'nin de aralarında olduğu 23 şirkete el konulurken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Flash Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında olduğu 51 şüpheli 14 Mart tarihinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 31'i dün adliyeye sevk edildi. Soruşturma savcısına ifade veren şüphelilerden aralarında Erkan Kork'un da olduğu 21'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kurulan örgüte üye olmak", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'na Muhalefet" suçlarından tutuklanan Erkan Kork'un savcılıkta verdiği ifadenin detayları da ortaya çıktı.

GELİRİNİ 500 BİN LİRA OLARAK AÇIKLADI

Halk TV'de yer alan habere göre, mahkemede, aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan eden Erkan Kork, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. İfadesine "Bugün, vergisini ödemiş bir iş insanı olarak karşınızdayım. İsrail'in de sahip olduğu Bank Pozitif'in de yönetim kurulu olarak karşınızdayım" diyerek başlayan Kork devamında şunları kaydetti:

"BELGE BULUNAMADI"

"Flash Haber'i satın alarak, Türk örf ve adetlerine uygun olarak yayıncılık yapmaktayım. Bana sorulan tek bir belge ve bulgu yok. Uzun zamandır teknik ve fiziki takip altındayım. Ancak tek bir bilgi ve belge bulunmadı. Bazı operasyon çevreleri tarafından kamuoyunda linç edilmek üzere tarafımıza bu suçlamalarda bulunulmakta."

"9 OCAK'TA 'TEMİZ' RAPORU ALDIM"

Hakkındaki suçlamaların birçoğuna ilişkin İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığına işaret eden Erkan Kork "Çok yakında adaletin tecelli edeceğine eminim. Geçen sene Bank Pozitif'i ve Pay Fix'i satın aldık. Kripto paradan dolayı lisans aldık. 9 Ocak'ta Flash TV'yi alırken temiz raporu aldık. Üzerime atılı bu suçlar varken, tüm bu işlemleri yaparken neden bana 'temiz' raporu verildi" diye sordu.

Kork'un avukatlarından biri, müvekkilinin 2017'de Bylock soruşturması geçirdiğini, anılan dosyadan takipsizlik aldıklarını ifade etti. Kork'un bir diğer avukatı ise, müvekkilinin hayırsever biri olduğunu, deprem bölgesinde, valilikler eli ile okul yaptırdığını anlattı.

Oyuncu Meltem Beydilli

OYUNCU MELTEM BEYDİLLİ DE GÖZALTINDA

Erkan Kork, aylık gelirini 500 bin TL olarak beyan ederken çalışanı Hülya Turan ise aylık 600 bin TL gelirinin olduğunu belirtti. Annesi Hülya Turan ile birlikte gözaltına alınan oyuncu Meltem Beydilli ise "Dizi ve sinema filmlerinde oyunculuk yapıyorum" dedi. Beydilli, Kork'un şirketinde 6 ay kadar çalıştığını söyledi. Beydilli, Erkan Kork'tan kendisine gelen paralar için "Kendisi aile dostumuz olur. Küçüklüğümden beri bize maddi-manevi olarak destek olur" dedi. Beydilli, geçen yıl gösterime giren 'Hain' isimli sinema filminin yapımcılığını da Kork'un yaptığına işaret ederek, bu kişinin şirketi olan Fix 360'tan gelen para için ise 'oyunculuk ücreti' açıklaması yaptı.