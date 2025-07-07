İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar

İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kuzguncuk'ta bir restorandaki bardaklarda, kadınlara küfrettiği videosuyla tanınan yaşlı kadının fotoğraflarının kullanılması tepki çekti. Bardakların üzerinde küfürlerin yer aldığı görülürken, İstanbul Valisi Davut Gül restoranla ilgili denetim ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

Restoranların sosyal medyada dikkat çekip daha fazla müşteri çekmek için yaptığı akılalmaz uygulamalar bir yenisi daha eklendi. Son skandalın adresi İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki tarihi Kuzguncuk semtinde yer alan bir restoranda yaşandı.

BARDAKLARIN ÜZERİNE KÜFÜRLER YAZDILAR

Söz konusu restoran, kadınlara küfrettiği videosuyla tanınan yaşlı kadının fotoğraflarını, müşterilere sunduğu bardaklara bastı. Bardaklarda, küfürlerin de yer aldığı görüldü.

İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar

İSTANBUL VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Restorana giden bir vatandaşın paylaşımıyla ortaya çıkan skandalın ardından valilik harekete geçti. İstanbul Valisi Davut Gül, restoranla ilgili denetim ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

VALİ GÜL: RESTORANLA İLGİLİ DENETİM VE İNCELEME BAŞLATILDI

Vali Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kuzguncuk'taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır. Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir.

"KADINLARA YÖNELİK AHLAK DIŞI İFADELER KABUL EDİLEMEZ"

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."

İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
Metan gazından şehit düşen askerleri madenciler çıkardı

Şehitlerimizle ilgili kahreden detay! Gece yarısı özel ekip getirilmiş
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

Kendi değerlerini geçtik kendi saçına bile sahip çıkamayan toplumda bunlar normal şeyler. İman, ahlak, edep gibi değerler, kıymetini bilmeyen toplumları tek etti ve arkasında bıraktığı boş makamları adını sayamayacağım kadar pislik doldurdu.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu

Er Meydanı'nda karşılaşan siyasetin 2 önemli ismi güreşe tutuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.