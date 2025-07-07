İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar

Restoranların sosyal medyada dikkat çekip daha fazla müşteri çekmek için yaptığı akılalmaz uygulamalar bir yenisi daha eklendi. Son skandalın adresi İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki tarihi Kuzguncuk semtinde yer alan bir restoranda yaşandı.

BARDAKLARIN ÜZERİNE KÜFÜRLER YAZDILAR

Söz konusu restoran, kadınlara küfrettiği videosuyla tanınan yaşlı kadının fotoğraflarını, müşterilere sunduğu bardaklara bastı. Bardaklarda, küfürlerin de yer aldığı görüldü.

İSTANBUL VALİLİĞİ HAREKETE GEÇTİ

Restorana giden bir vatandaşın paylaşımıyla ortaya çıkan skandalın ardından valilik harekete geçti. İstanbul Valisi Davut Gül, restoranla ilgili denetim ve inceleme başlatıldığını açıkladı.

VALİ GÜL: RESTORANLA İLGİLİ DENETİM VE İNCELEME BAŞLATILDI

Vali Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kuzguncuk'taki bir restoranda, kabul edilemeyecek ifadelerin yer aldığı ürünlerin kullanıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, ilgili iş yeri hakkında denetim ve incelemeler başlatılmıştır. Üsküdar Kaymakamlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Müdürlüğü ve diğer ilgili kurumlar tarafından iş yerinde çok yönlü denetim gerçekleştirilmektedir.

"KADINLARA YÖNELİK AHLAK DIŞI İFADELER KABUL EDİLEMEZ"

Kadınlara yönelik aşağılayıcı ve ahlak dışı ifadelerin, meze niyetine sunulması ve magazin malzemesi gibi paylaşılması asla kabul edilemez. Bu tür söylemlerle mücadele yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur."