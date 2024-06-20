Üye Girişi
Haberler

Ölümlü kazaya karışıp ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verildi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da aracıyla çarptığı Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur, ABD'de bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Cihantimur'un duruşması bir kez daha ertelendi ve tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışıp annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur yeniden hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iadesine ilişkin davada yargılanan Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinin görüşüldüğü davaya bakan yargıç, Cihantimur'un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EYLEM TOK'UN DURUŞMASI 27 HAZİRAN'DA

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok hakkında da çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti. Öte yandan Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor. Annesi ile aynı duruşmada yargılanmayan Cihantimur, ABD vatandaşı olması ve Türkiye tarafından iki ayrı iade talebi olduğu gerekçesiyle ayrı olarak yargılandı.

Kaynak: Haberler.com / Selahattin Demirel - 3.Sayfa

Eylem Tok İstanbul Hakim Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

Bakanlık yeni vergi paketini devreye sokuyor! Asgari gelir detayı dikkat çekti

Bakanlık yeni vergi paketini devreye sokuyor! Asgari gelir detayı dikkat çekti

 Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok

Portekiz'in yıldızından Arda Güler'e olay sözler: Fikrim yok

 Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati

Demokrat Partili Enginyurt'tan nükteli paylaşım: Hakkını helal et Nebati

 Refah Belediye Başkanı: 7 Ekim'den beri süren saldırılarda altyapının yüzde 70'ten fazlası yok oldu, insanlar kıtlıktan kirli su içiyor

Refah Belediye Başkanı: 7 Ekim'den beri süren saldırılarda altyapının yüzde 70'ten fazlası yok oldu, insanlar kıtlıktan kirli su içiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title