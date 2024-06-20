Ölümlü kazaya karışıp ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un tutukluluğunun devamına karar verildi

İstanbul Eyüpsultan'da ölümlü kazaya karışıp annesi Eylem Tok'la birlikte ABD'ye kaçan Timur Cihantimur yeniden hakim karşısına çıktı. Türkiye'ye iadesine ilişkin davada yargılanan Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul'da 1 Mart'ta ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden 17 yaşındaki Timur Cihantimur ABD'nin Boston kentindeki John Joseph Moakley Adliyesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iadesinin görüşüldüğü davaya bakan yargıç, Cihantimur'un avukatının ve savcının açıklamalarının ardından Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

EYLEM TOK'UN DURUŞMASI 27 HAZİRAN'DA

Timur Cihantimur'un annesi Eylem Tok hakkında da çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına, bir sonraki duruşmanın 27 Haziran'da yapılmasına karar verilmişti. Öte yandan Cihantimur'un "taksirle öldürme ve yaralama", annesi Eylem Tok'un ise "suçluyu koruma" suçundan Türkiye'ye iadesi isteniyor. Annesi ile aynı duruşmada yargılanmayan Cihantimur, ABD vatandaşı olması ve Türkiye tarafından iki ayrı iade talebi olduğu gerekçesiyle ayrı olarak yargılandı.