İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

İstanbul'da Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde anne ve babasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi öldürüp intihar eden şahsın, başka cinayetler de işlediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜKKANDA BULUNANLARA ATEŞ AÇTI

Ailesini vurduktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'taki kuaför dükkanına gelen Bahadır Aladağ, araçtan inerek silahla ateş açtı. Dükkanda bulunan Aladağ'ın bacanağı Gökhan Soylu ağır yaralanırken, Mehmet Salih Özsökük isimli şahıs hayatını kaybetti.

KUZENİNİ AĞZINDAN VURDU

Olay yerinden kaçarak Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent'e giden saldırgan, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de ağzından vurarak yaraladı. Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti. Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın intihar ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

10 YAŞINDAKİ EVLADINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Katliamın nedeni daha öğrenilemeden şok bir gelişme yaşandı. Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğü belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulundu.