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İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

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İstanbul Büyükçekmece'deki aile faciasında dün 5 kişi hayatını kaybetmişti. Katliam yapıp kendi canına da kıyan Bahadır Aladağ'ın eşini, 10 yaşındaki çocuğunu ve kayınvalidesini de öldürdüğü ortaya çıktı. 3 kişinin cansız bedeni göl kenarında bulundu.

İstanbul'da Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde anne ve babasının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi öldürüp intihar eden şahsın, başka cinayetler de işlediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Celaliye Çayır 1 Sokak'ta yaşandı. Bahadır Aladağ isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'ı silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan anne ve baba yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DÜKKANDA BULUNANLARA ATEŞ AÇTI

Ailesini vurduktan sonra saat 17.00 sıralarında Avcılar ilçesi Üniversite Mahallesi Cemal Meriç Sokak'taki kuaför dükkanına gelen Bahadır Aladağ, araçtan inerek silahla ateş açtı. Dükkanda bulunan Aladağ'ın bacanağı Gökhan Soylu ağır yaralanırken, Mehmet Salih Özsökük isimli şahıs hayatını kaybetti.

İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

KUZENİNİ AĞZINDAN VURDU

Olay yerinden kaçarak Esenyurt ilçesindeki Yeşilkent'e giden saldırgan, kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de ağzından vurarak yaraladı. Daha sonra aracına binen şahıs, silahı kafasına dayayarak intihar etti. Yaralanan Buke ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şahsın intihar ettiği anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu

10 YAŞINDAKİ EVLADINI DA ÖLDÜRMÜŞ

Katliamın nedeni daha öğrenilemeden şok bir gelişme yaşandı. Aladağ'ın eşi Sevim Aladağ, 10 yaşındaki çocuğu Arsal Aladağ ve kayınvalidesi Türkan Soylu'nun da öldürüldüğü belirlendi. 3 kişinin cansız bedeni Büyükçekmece Gölü Tepekent Mevkii'nde bulundu.

İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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7 kişiyi öldüren cani, katliama aylar öncesinden hazırlanmış
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10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat gönderen müdür için suç duyurusu
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Aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
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Yorumlar (87)

Haber YorumlarıNilay Doruk:

akp ulkeyi ne hale getirdi intiharlar cinayetler vuhhhhh bu duyduklarimiz bide sakladıkları var

Yorum Beğen861
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Haber YorumlarıGüray Rıfat oğlu:

seriaat gelmeden bu işler bitmez

Yorum Beğen387
Yorum Beğenme587
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Haber YorumlarıBülent Tokmak:

Allahım sen insanlara akıl fikir vicdan ver korkunç korkunç insan insanlığından utanıyor

Yorum Beğen611
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıATİLA GÜRBULAK:

Allah aşkına şu ülkede uyuşturucuyu bitirin bu ülkeye nasıl sokuluyor nasıl üretiliyor torbacilar belli satan lar belli yakalanıp salınan belli bu devlet neden uyuşturucuyu bitirmiyor cezalar daha ağır hale gelmeli terörist ve yandaşı uyusturucu ve yandaşı hepsi idam ile yargılanmalı satan kullanan bulunduran bak yazık değil mi idam şart

Yorum Beğen445
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıHasan Turk:

Ulkeyi bitirdi deccal ve kavimi.

Yorum Beğen323
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Haber YorumlarıBuğra Er:

Bu awk muptezel mezepotamyanın lagm farleri bu ulke ve mıllet ıcn beka sorunu ve herseyde bunlardan cıkıyo

Yorum Beğen220
Yorum Beğenme109
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Haber YorumlarıGüven önemlş:

silah çerez gibi, eğer bu tür olaylar daha da artmazsa ben hiç bir şey bilmiyorum

Yorum Beğen239
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıMuhammet Yilmaz:

Adam pisko

Yorum Beğen192
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıXeyati 2:

CHP'li belediye İstanbulu yönetiyor daha doğrusu yonetemiyor kan gölüne çevrilmiş durumda.

Yorum Beğen34
Yorum Beğenme151
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Haber YorumlarıOzgur Free:

Güldür GÜldürün son skeçte olduğu gibi pislikler dışarıda eğitimli insanlar içeride artık. Bu sizlerin hepinizin eseri, Akp oyverenlerin eseri

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme29
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