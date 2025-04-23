İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ'da okullar tatil

İstanbul'un ardından iki şehirde daha okullar tatil
6.2 büyüklüğündeki depremle ilgili ilk rapor yayımlandı

Dikkat çekilen bir nokta var! 6.3'lik depremin ilk raporu yayımlandı
İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi

İşte İstanbul'u sallayan 6,2'lik depremin korkunç sesi
11 yıl sonra ilk! DEM Parti 23 Nisan resepsiyonuna katıldı: MHP ile tokalaştılar

DEM Parti 11 yıl sonra katıldı! İşte resepsiyona damga vuran an

İstanbul'daki 6.2 Büyüklüğündeki Depremin Sesi Kaydedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi'nden iki akademisyen, İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sesini kaydetti. Uzmanlar, deprem sırasında oluşan sismik dalgaların işitilebilir forma dönüştürülmesiyle ilgili detaylar paylaştı.

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi

KOCAELİ - İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin olduğu anlardaki sesi kaydedildi. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir" dedi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. AFAD, Marmara Denizi'nde saat 15.12'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı. Kocaeli Üniversitesi'nden Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, Silivri açıklarındaki depreme ilişkin sismik verileri analiz etti. Uzmanlar, depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyonun Doğu-Batı bileşeninden elde edilen sismik sinyali işitilebilir forma dönüştürdü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Dr. Hamdullah Livaoğlu ve Doç. Dr. Erman Şentürk, "6.2 Mw büyüklüğündeki depremin en yüksek yer ivmesini kaydeden istasyona ait Doğu-Batı bileşenli deprem sinyali analizi ve işitilebilir ses formu. Ses, tiz sakin başlayıp ana şokun tok bir sesle boşalttığı enerjiyi spektral güç yoğunluğu olarak temsil etmektedir. Depremin sesi olmaz, titreşim frekansları karakterize edilir ve işitilebilir hale dönüştürülür. Deprem ses fenomeni sismolojide kantitatif bir ölçüt olmayıp, odaktan yayılıp, yer küreyi sarsan sismik dalgaların zemine ulaşmasının farklı bir biçimde tezahürüdür" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.