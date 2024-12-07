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İstanbul'daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada

İstanbul'daki 14 katlı binadaki patlama anı kamerada
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İstanbul Beylikdüzü'nde bir binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği patlama anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Dehşete düşüren patlama anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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