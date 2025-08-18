İstanbul'da Yangın Çıkaran Şahsın İtfaiyeye Saldırısı

İstanbul Arnavutköy'de yol kenarındaki çayırlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine saldıran şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarındaki çayırlık alanda yangın çıktı. Dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir şahsın saldırısına uğradı. İtfaiyecilerin yangına müdahalesini engellemek isteyen saldırgan, polis ekiplerince etkisiz hale getirildi. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alındı.

Çevredeki vatandaşlar, yangını itfaiye erlerine saldıran şahsın çıkardığını iddia etti. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla alakalı polisin incelemeleri devam ederken, şüphelinin gözaltına alınma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Yanan alan da dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

"İtfaiyecilere saldırdı"

Yangını itfaiye ekiplerine bildiren Yılmaz Onay, "Ben bir saat evvel buradan geçtim, hiçbir şey yoktu. Ondan sonra bir baktım, yangın çıktı. Yangın çıkarken gittim. Ben burada görevliyim. İtfaiyecilere haber verdim, muhtara da gittim. Bu kişi geldi, itfaiyecilere saldırdı. Bana 'Hap içtim' dedi. Hap içtiysen ormanı ve insanları yakmaya hakkın yok. Görevli yangıncıya saldırmak nedir? O anda beni de tehdit etti. Kimse beni tehdit edemez. Polis ekiplerince gözaltına alındı" dedi. - İSTANBUL