Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi

Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
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Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
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Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cinayetinde yeni görüntüler ve katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Tokyaz'ın cansız bedenini koyduğu valizi otomobilinin bagajına taşıdığı ve bir kişinin yardımıyla bagaja koyduğu yer alıyor. Katil zanlısı ifadesinde ise 5 ay önce tanıştıklarını ve ilişki yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin yüreğine yakan 21 yaşında katledilen Ayşe Tokyaz'ı cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

CESEDİNİ VALİZ İÇİNDE BULUNDU

İstanbul'da yaşayan Işık Üniversitesi Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencisi Ayşe Tokyaz iddialara göre, sosyal medyadan tanıştığı eski polis memuru Cemil Koç(38) ile bir süre ilişki yaşadı. Ayşe Tokyaz ile son kez görüşmek için evine çağıranCemil Koç genç kadını alıkoyduğu iddia edildi. Bir süredir haber alınamayan Tokyaz'ın cesedi 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yol kenarına bırakılan valizin içerisinde bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında eski polis Cemil Koç ile ona yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı.

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SORGULARI SONA ERDİ

Tokyaz'u öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Katil zanlısı İfadesinde sosyal medyadan 5 ay önce tanıştıklarını ve bu süre zarfında ilişki yaşadıklarını söylediklerini ifade etti.

VALİZLE TAŞIDIKLARI ANLAR

Öte yandan cinayete ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde katil zanlısının Tokyaz'ın cansız bedenini koyduğu valize koyduğu görüldü. Yine görüntülerde otomobilinin bagajına taşıdığı ve bir kişinin yardımıyla bagaja koyduğu yer alıyor.

Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi

Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (19)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Maşahllah 2025 Aile Yılı Nasilda Taaaam Gaz ilerliyo Af Yasasida Ciktiki Daha Nice Ayseler Fatmalar Nazlilar Paramparça Kesilicek

Yorum Beğen79
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Haber Yorumlarıabdullah demirelli:

Allah rahmet eylesin . Kıssasa Kısas Öldüren Öldürülmeli. NOKTA.....

Yorum Beğen95
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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

Her günahın peşinden gitseydim dünya nesliniz kesilmiş olacaktı. allah yanılıyormu yoksa sallıyormu? ayete göre sen var olacakmıydın?

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Haber YorumlarıArarat Arat:

idam idam idam yeter artık

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıknn_karani:

vermemiş diyemi öldürmüş anne babalar çoluk çocuğunuza sahip çıkın

Yorum Beğen31
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Haber Yorumlarıademsakarr:

insan desem insan değil ne diyeceğimi bilemedim şeytan Melek kalır yanınızda

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