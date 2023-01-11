İstanbul'da taksiciden Rus turiste skandal teklif: Unuttuğu telefonuna 100 dolar istedi

Rusya'dan uçakla İstanbul'a gelerek havalimanında uygulamadan çağırdığı taksiye binen iki turist, Galata'da kalacakları otele geldi. Araçtan inerek otele giren turist kızlardan biri, telefonunu takside unuttuğunu fark etti. Otel yetkililerinin yardımıyla ulaşılarak Rus kızın mesaj attığı taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istedi. Olayı anlatan Rus turist Veronika Makhno, "Telefonumu vermek için 100 dolar teklif etti. 2 gün geçti ve şoförle irtibat kuramıyoruz." dedi.

Rusya'dan Türkiye uçağına binerek önceki gün saat 15.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na inen Rus uyruklu Veronika Makhno (22) ve arkadaşı Sabina Magomedova (23), telefon uygulaması üzerinden taksi çağırdı. Bir süre sonra taksiye binen turist iki genç kız, Beyoğlu Galata'da konaklayacakları otele geldi. Burada yolculuk ücretini taksiciye ödedikten sonra araçtan inerek otele giriş yapan iki genç kız, resepsiyonda görüşmeye başladı. O esnada turist kızlardan Makhno, yaklaşık 10 bin lira değerindeki cep telefonunu takside unuttuğunu fark etti.

BAHANELER SUNDU

Otel sahibine durumu anlatan turist kız, taksiciye ulaşmak için yardım istedi. Bunun üzerine İstanbul Taksiciler Esnafı Odasına ulaşan otel yetkilisi, taksinin plakasını vererek sürücünün cep telefonu numarasını öğrendi. Ardından da sürücüyü arayan yetkili, turist kızın telefonunu takside unuttuğunu ve otele getirip teslim etmesini istedi. Ancak taksici akşam saatlerinde bir müşterisini Edirne'ye götüreceğini ve bu yüzden de telefonu teslim edemeyeceğini söyledi. Yetkilinin, Edirne'de arkadaşı olduğunu ve telefonu ona teslim etmesini belirtmesi üzerine taksici, gidip gitmeyeceğinin belli olmadığını ve Beylikdüzü'nde olduğunu öne sürdü. Görüşmelerin ardından taksici, bir daha çağrılara cevap vermedi.

TELEFONU GETİRMEK İÇİN 100 DOLAR İSTEDİ

Bunun üzerine turist kız Makhno, taksiciye mesajlaşma uygulaması üzerinden yazarak telefonunu getirmesini istedi. Taksici ise genç kıza telefonunun fotoğrafını göndererek, bulunduğu yerden otele gelmek için yakıt harcayacağını ve müşteri almadan boş şekilde geleceğini söyledi. Bir süre genç kızla mesajlaşan taksici, telefonu getirme karşılığında kendisinden 100 dolar istedi. Genç kız ücreti bin 900 Türk lirası olarak ödemeyi kabul etti ancak taksici ortalıktan kayboldu.

"2 GÜN GEÇTİ VE ŞOFÖRLE İRTİBAT KURAMIYORUZ"

Yaşadığı olayı anlatan Veronika Makhno, "Adım Veronika, 9 Ocak tarihinde İstanbul'a geldim. Uygulama üzerinden taksi çağırdığım taksiye bindim. Maalesef cep telefonumu araçta unuttum. Şoförle telefonda görüşüldü. O, telefonumu geri vermesi için 100 dolar istedi. Başka çözüm yollarını da kabul etmedi. 2 gün geçti ve şoförle irtibat kuramıyoruz. Telefonum hala yok" diyerek yardım istedi.