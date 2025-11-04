Haberler

İstanbul'da Taksi Şoförüne Darp Davası: Sanık 'Panik Atak Hastasıyım' Dedi

İstanbul'da İngiltere uyruklu yolcu tarafından darp edilen taksi şoförü Kadir Biçer'in davası başladı. Duruşmada Biçer, yaşadığı travmayı ve kayıplarını anlatırken, sanık Ross Kitchen, 'Kaçırıldığımı düşündüm' şeklinde savunma yaptı. Mahkeme, sanığın tutukluluğuna devam etti.

İstanbul'da havalimanından aldığı İngiltere uyruklu yolcusu Ross Kitchen tarafından darp edilen taksi şoförü Kadir Biçer'in davasının görülmesine başlandı. Duruşmada beyanda bulunan taksici Biçer, "Ben sapasağlam hayatıma devam edemeyeceğim. Gözüm içerde ve kör. Uzuv kaybı yaşadım. Her gece bağırarak uyanıyorum" dedi. Sanık ise, "Kaçırıldığımı düşündüm. Bu yüzden saldırdım. Amacım gasbetmek değildi" şeklinde savunma yaptı.

Havalimanından aldığı İngiltere uyruklu yolcusu Ross Kitchen tarafından darbedilen taksi şoförü Kadir Biçer'in davasının görülmesine başlandı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Ross Kitchen ile müşteki Kadir Biçer ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunması sorulan sanık Kitchen, "Panik atak hastasıyım. Türkiye'ye gelmeden önce de kendimi kötü hissediyordum. Kaçırıldığımı düşündüm. Bu yüzden saldırdım. Amacım gasbetmek değildi" dedi.

Müşteki Kadir Biçer ise, "Ben havalimanında çalışıyorum. Olay günü sıram geldi, sanık aracıma bindirildi. Bindiren kişi sanığın Taksim'de bir otele gideceğini söyledi. Biz kural olarak valizleri bagaja koyarız. Müşterilerin yanına almasına müsaade etmeyiz. Sanık yola devam ederken kendi kendine konuşarak gülmeye başladı. Ben de kendisine nereli olduğunu sordum. Telefonumu aldım ancak birini aramadım. Çeviri uygulamasını açtım. Benim telefonumu aldı yere fırlattı. Parmaklarını gözümün içine soktu. Boynumu çevirdi. Ben o esnada 90 ile giden arabayı kullanıyordum. Elimi ısırdı. Elimden kan geliyordu. Gözümden de kan geliyordu. 'Eyvah benim kızım var' dedim. Montumun cebini açıp içindeki parayı aldı. Ben de parayı alıp beni bırakması için karşı koymadım. Arabayı sağa yanaştırıp durdurdum. Arabaya yaslandım. Sanık bana vurdu, yere düştüm, kafamı tekmeledi defalarca. Parmaklarımı oynatamıyordum. Derdimi anlatacağım kimse yoktu. Sadece sesler duyuyordum. Cebimden para aldı, araca da zarar vermiş. Ben gerçekten onun temiz olduğuna, hasta olduğuna inanmıyorum. Ben sapasağlam hayatıma devam edemeyeceğim. Gözüm içerde ve gözüm kör. Uzuv kaybı yaşadım. Her gece bağırarak uyanıyorum. Bugüne kadar herhangi bir zararım giderilmedi. Şikayetçiyim" dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, müştekinin zararının giderilmesi için gelecek celseye kadar süre verilmesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 25 Nisan 2025 günü saat 01.55 sıralarında Kadir Biçer'in aracı ile Alibeyköy istikametine doğru İngiltere uyruklu boksör Ross Kitchen ile ilerlediği belirtildi. Bu esnada Kitchen'ın bir anda Biçer'e saldırdığı anlatıldı. İddianamede taksici Biçer'in aracı yol kenarında durdurduğu ve saldırıdan kurtulmak için aracın içinden çıkmaya çalıştığı, araç dışında da sanık tarafından darbedildiği belirtildi. İddianamede taksi sürücüsünün montunun cebinde bulunan 45 euro ile 60 bin TL'ye yakın parasının olay sonrası kayıp olduğunu belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi. İddianamede, olay yeri inceleme ve görüntü tutanağına göre Kitchen'ın mağdura defalarca vurduğu, mağdurun araçtan uzaklaşmasına rağmen tekrar yaralamaya devam ettiğinin tespitine de yer verildi. Ross Kitchen hakkında 'canavarca hisle kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde nitelikli kasten yaralama' ve 'nitelikli yağma' suçlarından toplam 13 yıldan 33 yıla kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
