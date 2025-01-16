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İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti

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İstanbul'da son 3 günde sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti.

İstanbul'da son 3 günde sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33'ü buldu.

SADECE 4 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle 88 kişi kentteki çeşitli hastanelere başvurdu. Metanol zehirlenmesi yaşayan hastalardan 33'ü yaşamını yitirirken, tedavisi tamamlanan 4 kişi taburcu edildi.

YATAN HASTALARIN 29'U SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI

Hastanede yatan 48 hastadan 29'unun solunum cihazına bağlı şekilde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Hastalardan birinin tedaviyi reddettiği, 2'sinin ise hastaneyi izinsiz terk ettiği kaydedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN EK TEDBİR

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, sahte-kaçak alkolün satışı ve kullanımının önlenmesi amacıyla, 10 Ekim 2024 tarihli Valiliğin genelgesiyle, alkol satışı yapan işletmelere 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren, işletmenin tamamını görebilecek şekilde 7/24 yüksek çözünürlükte kayıt yapabilecek kamera sistemi kurulması ve kayıtların 30 gün süreyle kayıt altında tutma zorunluluğu getirildiği duyuruldu.

Ayrıca 10 Ocak 2025 tarihli Valiliğin genelgesiyle; kaçak ya da sahte alkol satışı yapan ve bu nedenle ölüme sebebiyet veren, denetimlerle kaçak ya da sahte alkol satışı yaptığı belirlenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı tarafından verilen satış ve sunum belgesi olmayan, özel kanunlardaki istisnalar hariç, Mülki İdare Amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda ilgili belediye meclisinin tespit ettiği içkili yer bölgesi dışında, açıktan alkol sunumu ve satışı yapan işletmelerin, mevzuat gereği yapılacak idari işlemlere ilaveten, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının ilgili belediyeler tarafından iptal edilmesi kararı alındı.

KAYMAKAMLARA TALİMAT

Bu genelgelere ilaveten ilçelerde; İl Ticaret Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan denetim ekipleri kurulması ve bu ekiplerin 24 saat esasına göre aralıksız denetim yapmaları konusunda Kaymakamlıklar yazılı olarak talimat verildi.

KASTEN ADAM ÖLDÜRME SUÇUNDAN 4 TUTUKLAMA

Sahte-kaçak alkol kullanımı ve satışıyla ilgili devam eden operasyonlarda; piyasaya büyük miktarda sahte alkol sürdüğü tespit edilen 15 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, şahıslardan 4'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Kasten Adam Öldürme" suçundan tutuklandı. 8 şüphelinin işlemleri devam ederken, 3 kişi serbest bırakıldı.

YILBAŞINDAN BU YANA 29 TON SAHTE ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

1 Ocak'tan bu yana yürütülen operasyonlarda 29 ton sahte alkole el konuldu. Sahte ya da kaçak alkol sattığı tespit edilen 64 işletmenin işyeri ruhsatı iptal edilerek kapatıldı. İşletme yetkilileri hakkında başlatılan adli süreç ise devam ediyor. 2024 yılında yürütülen operasyonlarda toplam 302 ton sahte alkole el konulmuştu.

İstanbul'da, sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 88 kişiden 33'ü hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıTarik Ardic:

istediğiniz oluyor tam 1 muz cumhuriyeti olduk tek adam padişahlık demek

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Haber YorumlarıMahmut ilya:

Çok kolay içmeyin ölmeyin sevdiklerinize yazık değilmi

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Haber YorumlarıBaki Çolakoğlu:

Milleti kimyager yaptılar böyle hayatlarından oluyor insanlar ...

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Haber YorumlarıFurkan inci:

imamoglu istanbulu yonetemiyor miting yapmakla mesgul şovmen

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Haber Yorumlarıİbrahim Öksüz:

İçki içen birini tabiki de örnek olarak göstermek doğru değil. Ama maalesef içen insan imkanlarına göre bir şekilde bunu alıp içecek. Maalesef ki hükümet bu ve benzeri keyfi sigara gibi ürünlerin fiyatlarını yükselttiği için Buda farklı arayışlara sebebiyet veriyor . Adam bunu içecek dünya kadar para almana gerek yok . İçen içsin yükseltmeyle kimse bırakmaz alternatif arar. Herşeye zam bir yere kadar insanları salak yerine koyup sizin için yapıyoruz . Demeside ayrı bir konu. Allah ölenlere bir insan olarak rahmetti eylesin kimseyide muhtaç etmesin .

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Haber YorumlarıTarik Ardic:

Suriye yi düşündüğün kadar emekli asgari ücretliyi vatandaşı düşünmüyorsun

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Olsun bizim isimiz ortadogu baskanligi size vaktimiz yok.

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Her özel günde içerim önemli olan hep alışveriş yaptığınız tekelden almanız alkol şarap viskiyi .

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