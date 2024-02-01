İstanbul'da taksiciye sahte dolar veren şahıs yakalandı

Ortaköy'de çevirdiği taksiye binerek Esenyurt'ta inen yabancı uyruklu bir şahıs, yol ücreti olarak 100 dolar verdi. Taksicid, doların sahte olduğunu fark edip diğer taksici arkadaşlarını da çağırarak şahsı alıkoydu. Daha sonra polis ekiplerine teslim edilen şahıs gözaltına alındı.

BAŞKA SAHTE DOLARLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Ortaköy'den aldığı yolcusu, Esenyurt'ta inerken ücret için 100 dolar verdiğinde paranın sahte olduğunu fark eden taksici, diğer taksici arkadaşlarına haber verdi. Sahte dolar veren şahsı yakalayan taksiciler, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin gelmesini bekleyen taksiciler yabancı uyruklu şahsın cüzdanında birkaç tane daha sahte 100 dolar olduğunu fark etti. Daha sonra sahte dolar dağıtan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.