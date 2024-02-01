Üye Girişi
Haberler

İstanbul'da taksiciye sahte dolar veren şahıs yakalandı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

İstanbul Ortaköy'de taksiye binen yabancı uyruklu bir şahıs, taksi sürücüsüne sahte 100 dolar verdi. Taksici, paranın sahte olduğunu fark ederek şahsı alıkoyduktan sonra polise teslim etti. Şüphelide başka sahte dolarların da olduğu ortaya çıktı.

Ortaköy'de çevirdiği taksiye binerek Esenyurt'ta inen yabancı uyruklu bir şahıs, yol ücreti olarak 100 dolar verdi. Taksicid, doların sahte olduğunu fark edip diğer taksici arkadaşlarını da çağırarak şahsı alıkoydu. Daha sonra polis ekiplerine teslim edilen şahıs gözaltına alındı.

BAŞKA SAHTE DOLARLAR DA ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş Ortaköy'den aldığı yolcusu, Esenyurt'ta inerken ücret için 100 dolar verdiğinde paranın sahte olduğunu fark eden taksici, diğer taksici arkadaşlarına haber verdi. Sahte dolar veren şahsı yakalayan taksiciler, durumu polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin gelmesini bekleyen taksiciler yabancı uyruklu şahsın cüzdanında birkaç tane daha sahte 100 dolar olduğunu fark etti. Daha sonra sahte dolar dağıtan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'da taksiciye sahte dolar veren şahıs yakalandı

İstanbul'da taksiciye sahte dolar veren şahıs yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Dolandırıcılık Güvenlik İstanbul Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

1000

Yorumlar (1)

sade vatandaş:

bunlar milattan önceden beri bu işi yapıyor bazıları algülüm ver gülüm tırnakçılık yapıyor gençken beni dolandırmak isteyen birinin parasını kaptım genelde yarım yamalak Türkçeyle size yaklaşıp size hiç bir şey bilmiyormuş gibi dolar gösterip paranızı ellerine alıp yarısını sotaya atıyorlar dolandırıcıların çeşidi çok aç gözlü olmayın yoksa bunlar sizi kolayca tuzağa düşürürler

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title