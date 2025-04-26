İstanbul'da Patenlilerin Tehlikeli Yolculuğu Kamera ile Kaydedildi
İstanbul'da paten kullanan gençlerin İETT otobüslerinin arkasına takılarak tehlikeli bir yolculuk yaptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gençlerin, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde otobüsün arkasına tutunarak trafikte ilerlediği görüntüler dikkat çekti.
İstanbul'da patenlilerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İSTANBUL - İstanbul'da paten kullanan gençlerin İETT otobüslerinin arkasına takılarak yolculuk yaptığı tehlikeli anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da patenle yolculuk yapan gençlerin İETT otobüslerine tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuklar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde patenli çocukların otobüsün arkasına tutunarak trafikte ilerledikleri görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa