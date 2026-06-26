Böcek ailesi davasında, aile üyeleri karar hakkında konuştu

İstanbul'da aynı aileden 4 kişinin konakladıkları otelde zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybettiği olayla ilgili 6 sanığın yargılandığı davanın ardından aile üyeleri, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Almanya'dan 2025 yılında turistik amaçla İstanbul'a gelen Böcek ailesinden anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ile çocukları Masal ve Kadir Muhammet Böcek'in konakladıkları otelde zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybetmelerine ilişkin açılan davanın karar duruşması İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme Rustemsha Batyrov ve Muhammed Moeen Ud Dın Chıshtı hakkında beraat kararı verirken, diğer sanıklar hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma suçundan değişen oranlarda hapisle cezalandırmalarına hükmetti. Otel sorumlusu Hakan Oğlak hakkında 13 yıl 4 ay, İlaçlama Firması yetkilileri Zeki Kışı ve Serkan Kışı hakkında 18 yıl, ilaçlama firması çalışanı Doğan Caferoğlu hakkında, 12 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Verilen hapis cezasına ilişkin açıklamalarda bulunan aile üyelerinden Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek, "18 yıl değil, 180 yıl da alsalar giden canlar geri gelmeyecek. Gönül isterdi ki en ağır cezayı almaları gerekirdi. Verilen karar bu, hükmettiler. Bunun istinafı var, bakacağız. Durum neyi gösteriyor, şu an bir şey söylemek için erken" ifadelerini kullandı.

Karara itiraz ettiklerini belirten Çiğdem Böcek'in annesi Aysu Çelik, "Karar çıktı ve bu karara itiraz ediyorum. 18 yıl benim çocuklarımı geri getirir mi? Muhammed'imi, Masal'ımı geri getirir mi? Sayın Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanına ve Sağlık Bakanına sesleniyorum. Hani annelerin gözyaşını Cumhurbaşkanımız dindirecekti? İki aile çöktü. Onlar değil, biz de öldük. Benim kızım sağlık mesleğini okudu, benim kızıma mesleğini yaptırmadılar. Almanya kızımı sağ salim gönderdi, onlar benim çocuğumun cenazesini verdi. Yüksek adaletin verdiği bu karara itiraz ediyorum. Sizden de bu işin takipçisi olmanızı istiyorum" dedi.

Çiğdem Böcek'in babası Mustafa Çelik, "Verilen cezadan memnun değilim ama Türk adaletine güveniyorum. İnşallah hak ettikleri cezayı alacaklar" dedi.

Ailenin avukatı Yaşar Balcı, "Yargılama neticesinde karar verildi. Söz konusu ceza bilinçli taksir kapsamında verildi. Mahkeme, 4 kişinin ölmesi ve firmanın daha önce de buna benzer olaylar yaşamış olması nedeniyle alt sınırdan uzaklaşarak 18 yıl hapis cezasına hükmetti. Bizce kasta varan bir eylem söz konusu. Bu nedenle kararı istinafa taşıyacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız. Sağlık çalışanlarıyla ilgili yasal süreç de devam ediyor. Buna ilişkin sürecin de takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

Kararın ardından müşteki aile avukatının dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı. Davada yargı sürecinin üst mahkemede devam etmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı