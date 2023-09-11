İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı
İstanbul'da okulların açılmasıyla beraber kent genelinde trafik yoğunluğu arttı. İBB uygulamasında kırmızı gösterilen İstanbul haritasında trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak ölçüldü.
İstanbul'da 2023-2024 Eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.
İLK DERS ZİLİ ÇALDI
İstanbul'da, 2023-2024 Eğitm-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor. Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Toplu ulaşım araçlarında ise insan kalabalığı arttı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa