İstanbul'da okullar açıldı, trafik yoğunluğu başladı

İstanbul'da 2023-2024 Eğitim-öğretim yılının il gününde sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

İLK DERS ZİLİ ÇALDI

İstanbul'da, 2023-2024 Eğitm-öğretim yılı, 6 bin 862 okulda 2 milyon 922 bin 96 öğrenci ve 175 bin öğretmenle bugün başlıyor. Ders zili çalmadan önce sabahın erken saatlerinde İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmaya başladı. Toplu ulaşım araçlarında ise insan kalabalığı arttı.