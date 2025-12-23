Haberler

İstanbul'da feci kaza! 2 lise öğrencisi hayatını kaybetti
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde, motosikletin karşı şeritten gelen araca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 lise öğrencisi hayatını kaybederken, sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Büyükçekmece'de motosikletin karşı şeritten gelen bir araca çarpması sonucu 17 yaşındaki Jiyan Ulus ve artçı sürücüsü Muhammet Seçgin hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Olay, dün akşam saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Jiyan Ulus (17) yönetimdeki motosiklet, karşı şeritten gelen binek araçla kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası Ulus ve artçısı Muhammet Seçgin (17) yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Jiyan Ulus, olay yerinde hayatını kaybederken Muhammet Seçgin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili aracın sürücüsü gözaltına alındı.

GÖRGÜ TANIĞI KAZAYI ANLATTI

Kazanın yaşandığı bölgede oturan Canan Dağlı yaşananları anlatarak, "Karşı istikametlerde geliyordu, yerde ölen kişide hiçbir refleks yoktu. Diğeri nefes alıp veriyordu ama kötü durumdaydı. Neden olduğunu bilmiyordum. Kaymış olabilirler. Hız kesici kasiste yok, ben istekte de bulundum. Önlem alınması gerekiyor. Okul bölgesi burası okula gidiyor çocuklar" dedi.

İKİSİ DE LİSE ÖĞRENCİSİ

Hayatını kaybeden Jiyan Ulus'un Meslek Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi, Muhammet Seçgin'in ise 11'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

